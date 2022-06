Σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια κυκλοφόρησε ίσως το πιο “μοναχικό” τραγούδι όλων των εποχών

Το τραγούδι “Only the Lonely (Know the Way I Feel)” είναι ίσως το πρώτο που έρχεται στο μυαλό, από το διεθνές ρεπερτόριο, αν μιλήσουμε για μοναξιά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το είχε γράψει ο Roy Orbison μαζί με τον Joe Melson και κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1960 με την ιδιαίτερη φωνή του πρώτου.

Το σχετικό σινγκλ δεν κατάφερε να πιάσει την 1η θέση στο αμερικάνικο χιτ-παρέϊντ, μίας και εκεί είχε “δέσει” γερά το “I’m Sorry” της Brenda Lee. Και έτσι έφθασε μέχρι το Νο.2. Όμως στην Αγγλία έγινε Νο.1 χιτ. Το ίδρυμα του Roy Orbison είχε κάποτε ανακοινώσει ότι αυτό το 45άρι βινυλίου ήταν το μακροβιότερο στην καριέρα του αξέχαστου καλλιτέχνη.

Ο Roy Orbison εκπροσωπούσε όσο κανένας άλλος τον ήχο του Nashville, τον οποίο και έκανε ευρύτερα γνωστό. Στην αρχική ηχογράφηση του “Only the Lonely” συμμετείχαν μερικοί από τους πιο σπουδαίους μουσικούς του Nashville, όπως ο Larry Parks στην ντραμς, ο Floyd Cramer στο πιάνο, ο Bob Moore στο μπάσο και οι Hank Garland και Harold Bradley στις κιθάρες, καθώς και οι Joe Melson και Anita Kerr Singers στα φωνητικά.

Τον Roy Orbison τον αποκαλούσαν “Ο Caruso της rock” ή ο “Big O”. Ξεκίνησε την καριέρα του το 1953 και έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, σε ηλικία μόλις 52 ετών από καρδιακή προσβολή στο σπίτι της μητέρας του, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει για το Λονδίνο, όπου θα πήγαινε για το γύρισμα δύο επιπλέον βίντεο κλιπ με το συγκρότημα των Traveling Wilburys, όπου συμμετείχε μαζί με τους George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty και Jeff Lynne.

Το “Only the Lonely (Know the Way I Feel)” είχε προταθεί για να το τραγουδήσουν τόσο ο Elvis Presley όσο και οι Everly Brothers, αλλά το απέρριψαν όλοι και έτσι αποφάσισε να το τραγουδήσει ο ίδιος ο Roy Orbison, ο οποίος εντυπωσίασε για την δυναμική της φωνής του, ιδιαίτερα χρησιμοποιώντας μία falsetto νότα μέσα στο κομμάτι.

Μία νεότερη εκτέλεση του κομματιού ήταν εκείνη που άνοιξε την βραδιά “Roy Orbison and Friends: A Black and White Night”, που έγινε το 1987 στο περίφημο Coconut Grove στο Ambassador Hotel του Los Angeles, με παραγωγό τον T-Bone Burnett και μαγνητοσκοπήθηκε για το συνδρομητικό κανάλι HBO και βγήκε σε βινύλιο, cd και dvd.

Σε εκείνη την live ηχογράφηση συμμετείχαν με τις κιθάρες τους οι Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello και Jackson Browne, καθώς και οι k.d. lang, Jennifer Warnes και Bonnie Raitt στα φωνητικά. Ενώ ανάμεσα στις διασημότητες στο κοινό μπορούσες να ξεχωρίσεις τους Kris Kristofferson, Patrick Swayze και Billie Idol.

Το τραγούδι αργότερα το ηχογράφησε και ο Chris Isaak.

