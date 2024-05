Ρήγμα στην βρετανική βασιλική οικογένεια: Σε πάρτι στο Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος – Μόνος του σε εκδήλωση ο πρίγκιπας Χάρι

Η πολυαναμενόμενη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στην Βρετανία για τους Αγώνες Invictus φαίνεται ότι δεν είχε τα αποτελέσματα που περίμεναν αρκετοί βασιλικοί ειδικοί, οι οποίοι ανέμεναν ότι θα είναι μία αφορμή για να εξομαλυνθούν οι αντιπαραθέσεις στην βρετανική βασιλική οικογένεια.

Ο δούκας του Σάσσεξ παρευρέθηκε μόνος του στην εκδήλωση για την επέτειο των 10 ετών από την δημιουργία των Αγώνων Invictus. Ταυτόχρονα δέχθηκε το σνομπάρισμα από όλα τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας αφού κανείς δεν δέχθηκε να τον συναντήσει ούτε καν ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος.

Εκπρόσωπος του βασιλιά Καρόλου ανέφερε ότι ο μονάρχης έχει εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα και δεν θα καταφέρει να συναντηθεί με τον δευτερότοκο γιο του.

Την ώρα που ο πρίγκιπας Χάρι ανέβαινε τα σκαλιά του Καθεδρικού του Αγίου Παύλου για την εκδήλωση για τους αγώνες Invictus ο βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από την βασίλισσα Καμίλα και άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έδινε το πρώτο πάρτι για την θερινή περίοδο στον κήπο του παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Τα βρετανικά ΜΜΕ σχολιάζουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι το πάρτι στο Μπάκιγχαμ και η τελετή των Αγώνων στον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου απέχουν μόλις μερικά χιλιόμετρα.

Ο δούκας του Σάσσεξ προσπάθησε να δείξει ότι δεν ενοχλήθηκε από το σνομπάρισμα του βασιλιά. Ωστόσο η είδηση ότι ο πατέρας του δεν δέχθηκε να τον δει αποτελεί πλήγμα για τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος δήλωσε τον περασμένο Φεβρουάριο πώς ελπίζει η ασθένεια του Καρόλου να «επανενώσει» την βασιλική οικογένεια.

Ο εκπρόσωπός του πρίγκιπα Χάρι δήλωσε: «Σε απάντηση των πολλών ερωτήσεων και των συνεχιζόμενων εικασιών σχετικά με το αν ο δούκας θα συναντηθεί με τον πατέρα του κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την εβδομάδα, αυτό, δυστυχώς, δεν θα είναι δυνατό λόγω του πλήρους προγράμματος της Αυτού Μεγαλειότητας. Ο δούκας έχει βέβαια κατανόηση για το ημερολόγιο των υποχρεώσεων του πατέρα του και τις διάφορες άλλες προτεραιότητες του και ελπίζει να τον δει σύντομα».

Ο βρετανικός Τύπος σχολιάζει ότι η φράση «διάφορες άλλες προτεραιότητες» του βασιλιά Καρόλου μπορεί να ερμηνευθεί ως ένα «καρφί» του πρίγκιπα Χάρι στον πατέρα του ότι έχει προτεραιότητα τα βασιλικά καθήκοντα του και όχι την σχέση τους.

Παρόλα αυτά το βρετανικό Παλάτι δεν σχολίασε την ανακοίνωση του εκπρόσωπο του πρίγκιπα και γενικά αποφεύγει να τοποθετηθεί για οτιδήποτε αφορά το ζεύγος των Σάσσεξ προκειμένου να μην υπάρξει ένας «πόλεμος» ανακοινώσεων με το ζευγάρι.

Η βασιλική οικογένεια μπορεί να γύρισε την πλάτη της στον πρίγκιπα Χάρι αλλά δεν συνέβη το ίδιο με την οικογένεια της μητέρας του, της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Παρόντες στην τελετή των Αγώνων Invictus ήταν ο θείος του πρίγκιπα Χάρι, κόμης Τσάρλς Σπένσερ και η θεία του βαρόνη, Τζέιν Φέλοους.

The Spencer’s showed up for Prince Harry. 🥹❤️

Lovely to see him hug his mothers sisters.

I’m guessing that unlike his institutional family (King Charles and Prince William) the Spencer’s have hung out with Prince Archie and Princess Lilibet Diana pic.twitter.com/rtpzdte0na

— Glow Lee (@GlowanneLee) May 8, 2024