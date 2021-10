Ραφαέλα Ροδινού: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρηση από το GNTM

Η Ραφαέλα Ροδινού ήταν η παίκτρια που αποχώρησε από το GNTM στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

«Είναι ανάμικτα τα συναισθήματα, αλλά επειδή είμαι πολύ θετικός άνθρωπος, τα περισσότερα συναισθήματα μέσα μου είναι ευχάριστα. Στόχος μου ήταν να φτάσω στο makeover, από ‘κει και πέρα δεν με ενδιέφερε τι θα γίνει. Θα γυρίσω πίσω στις αγκαλιές που μου έχουν λείψει τόσο πολύ και θα ξεκινήσω να χορεύω, να ηχογραφώ και να ποζάρω», είπε μετά την αποχώρησή της η 24χρονη.

Λίγη ώρα μετά την τηλεοπτική της αποχώρηση από το GNTM, η Ραφαέλα Ροδινού επέστρεψε και στο Instagram, κάνοντας την πρώτη της ανάρτηση.

“Back to Normality! Το ζήσαμε και αυτό. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τα όμορφα μηνύματα ρε παιδιά, αλήθεια! Να είστε αληθινοί, να είστε δημιουργικοί, να μην φοβάστε να εκτεθείτε ή να τσαλακωθείτε! Δημιουργήσατε αναμνήσεις! Ευχαριστώ την παραγωγή του GNTM για την όμορφη συνεργασία και τους κριτές φυσικά” έγραψε και ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Βίκυ Κουλιανού και τον Γιώργο Καράβα για “τις πολύτιμες συμβουλές τους και για το ήθος τους”.

“Υστ1: επειδή δεν είμαι καμία σνομπ βάζω στόχο δημόσια από σήμερα να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα.

Υστ2: the best are yet to come.

Goodnight» έγραψε τέλος η Ραφαέλα Ροδινού.

