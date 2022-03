Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Η αστεία γκριμάτσα της στο μνημόσυνο του πρίγκιπα Φίλιππου

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έκλεψε την παράσταση στην επιμνημόσυνη τελετή για τον πρίγκιπα Φίλιππο, καθώς η κάμερα την κατέγραψε να κάνει μία αστεία γκριμάτσα.

Την Τρίτη στο Αββαείο του Ουέστμίντερ πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη τελετή προς τιμήν του αείμνηστου συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ, πρίγκιπα Φιλίππου, που πέθανε τον Απρίλιο του 2021.

Στην τελετή παρόντες ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα, πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους πρίγκιπας Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ, αλλά και ξένοι βασιλείς και βασίλισσες, φίλοι του θανόντος, πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, στρατιωτικοί και πάνω από 500 εκπρόσωποι ανθρωπιστικών και άλλων οργανώσεων τις οποίες υποστήριζε ο πρίγκιπας Φίλιππος.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έφθασε στο Αββαείο κρατώντας το χέρι της μαμάς της Κέιτ Μίνλτετον και όλοι είχαν την ευκαιρία να δουν πόσο μεγάλωσε η μικρούλα που θα γίνει επτά χρόνων στον Μάιο. Γνωστή για τις επικές γκριμάτσες της, η Σάρλοτ δεν απογοήτευσε τους… θαυμαστές της.

Κάποια στιγμή, στη διάρκεια της τελετής, όταν είδε τον εαυτό της σε μία από τις γιγαντοοθόνες που είχαν στηθεί στο Αββαείο, αναπήδησε ελαφρά στη θέση της και έκανε μία αστεία γκριμάτσα, την οποία κατέγραψε η κάμερα.

The look when you see yourself on TV. #PrincePhilip

(No copyright breach intended. Copyright BBC Television) pic.twitter.com/9Jsx0gT7Kp

