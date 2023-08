Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Σε δημοπρασία διάσημο φόρεμά της

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα υπήρξε ένα από τα διασημότερα πρόσωπα παγκοσμίως. Η επιρροή που είχε στον κόσμο ήταν τεράστια. Μάλιστα η ίδια με το στυλ της κατάφερε να επηρεάσει και τον κόσμο της μόδας, ενώ μέχρι και σήμερα ο τρόπος που ντυνόταν αποτελεί έμπνευση για πολύ κόσμο, μεταξύ αυτών και μέλη της βασιλικής οικογένειας όπως οι νύφες της, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον και η δούκισσα του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ.

Τώρα ένα από τα πιο εμβληματικά φορέματά της θα είναι σύντομα διαθέσιμο προς πώληση.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ ο οίκος Sotheby’s ανακοίνωσε ότι μια ασπρόμαυρη στράπλες τουαλέτα Murray Arbeid που η αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας φόρεσε δύο φορές το 1985 θα συμπεριληφθεί στην εναρκτήρια δημοπρασία Fashion Icons, που θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα φόρεσε για πρώτη φορά το φόρεμα στο Midsummer Night’s Ball που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των 21ων γενεθλίων του πρίγκιπα Εδουάρδου στο Κάστρο του Windsor.

How Princess Diana’s Glamorous Gown Heading to Auction Showed She Was the ‘People’s Princess’ https://t.co/1bDCq0V2Im

— People (@people) August 24, 2023