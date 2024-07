Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Με τον πρίγκιπα Τζορτζ στον τελικό του Euro – Οι πανηγυρισμοί, η απογοήτευση και οι χαρακτηριστικές γκριμάτσες

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή (14/7) ημέρα για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ. Το πριγκιπικό ζευγάρι το οποίο έχει περάσει δύσκολα τους τελευταίους μήνες, αφού η πριγκίπισσα της Ουαλίας διαγνώστηκε με καρκίνο, πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις σε δύο ξεχωριστά αθλητικά γεγονότα.

Από την μία, η πριγκίπισσα Κέιτ έκανε την δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μέσα στο 2024, πηγαίνοντας στον τελικό του Wimbledon μαζί με την κόρη τους πριγκίπισσα Σάρλοτ και την αδελφή της, Πίπα Μίντλετον.

Από την άλλη, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ταξίδεψε στο Βερολίνο μαζί με τον γιο τους πρίγκιπα Τζορτζ, όπου πατέρας και γιος παρακολούθησαν τον τελικό του Euro 2024, ανάμεσα στην Ισπανία και την Αγγλία.

Οι δύο πρίγκιπες παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τον σπουδαίο τελικό και δεν έκρυψαν τα συναισθήματα που τους δημιούργησε ο αγώνας. Τόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όσο και ο πρίγκιπας Τζορτζ, πανηγύρισαν το γκολ της ομάδας τους, όμως στο τέλος έδειξαν την απογοήτευσή τους με την ήττα της Αγγλίας.

Prince William and Prince George 😂 © royaltywithclaire pic.twitter.com/MzQezcFkXa — anna (@tokkianami) July 14, 2024

You lose some, you win some❤️

I love their good spirit and father and son bond😍#PrinceWilliam#PrinceGeorge pic.twitter.com/i012psGjup — Canellecitadelle (@Canellelabelle) July 14, 2024

Prince William and Prince George react as England scores their first goal against Spain in European Championship final 😆❤️#EURO2024 #PrinceWilliam pic.twitter.com/WVZBvMMyrU — Prie 🐞 (@RoyalDelhiite) July 14, 2024

Μετά το τέλος του τελικού του Euro 2024, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου έστειλε το δικό του μήνυμα στην Εθνική Αγγλίας. Συγκεκριμένα, στους επίσημους λογαριασμούς που διατηρούν στα social media ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, δημοσιεύθηκε ένα μήνυμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ στο οποίο αναφέρει: «Αυτή τη φορά απλά δεν ήταν γραφτό. Είμαστε ακόμα τόσο περήφανοι για εσάς. Και μετά Αγγλία».