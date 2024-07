Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Η φωτογραφία της Σάρλοτ και του Λούις και το μήνυμα για τον τελικό του Euro 2024

Η Εθνική Αγγλίας χθες (14/7) γνώρισε την ήττα από την Εθνική Ισπανίας στον τελικό του Euro 2024, με την «Φούρια Ρόχα» να παίρνει τη νίκη και να σηκώνει το τρόπαιο. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρακολούθησε από κοντά τον μεγάλο τελικό, μαζί με τον πρίγκιπα Τζορτζ, ενώ σήμερα ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου και η Κέιτ Μίντλετον έκαναν μία ανάρτηση στα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το πριγκιπικό ζευγάρι δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούις να παρακολουθούν τον αγώνα.

Τα μικρότερα παιδιά του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ φοράνε δύο φανέλες της Εθνικής Αγγλίας, οι οποίες έχουν γραμμένες τα ονόματά τους και για αριθμούς τις ηλικίες τους.

Στη λεζάντα της ανάρτησής τους, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν γράψει: «Αγγλία, η ομαδική δουλειά σου, το κουράγιο και η αποφασιστικότητά σου ήταν έμπνευση για όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Συγχαρητήρια στην Ισπανία. W & C».

England, your teamwork, grit and determination were an inspiration to all of us, young and old. Congratulations to Spain. W & C pic.twitter.com/i27WXcAyKf

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2024