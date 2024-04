Πόπη Τσαπανίδου: Έγινε 57 ετών και γιόρτασε σε casual διάθεση με στίχους των Bon Jovi

Η δημοσιογράφος Πόπη Τσαπανίδου είχε τα γενέθλιά της και πόζαρε σε casual διάθεση, χωρίς μακιγιάζ αλλά με ένα πλατύ χαμόγελο στην κάμερα κρατώντας την τούρτα των γενεθλίων της.

Την φωτογραφία που τράβηξε ανάρτησε στη συνέχεια στο προφίλ της στο Instagram συνοδεύοντας την εικόνα με στίχους από το τραγούδι των Bon Jovi «It’s my life».

It’s now or never

I ain’t gonna live forever

I just want to live while I’m alive…»

Τι ωραία που το είπαν οι Bon Jovi. Να ζήσω όσο είμαι ζωντανή.