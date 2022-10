Ποιος είναι ο Charlie Puth, το νέο αστέρι της μουσικής

Ο Charlie Puth εμφανίσθηκε εχθές στην εκπομπή “The Tonight Show” με τον Jimmy Fallon και τραγούδησε live δύο κομμάτια, το “Left and Right” και το “Loser”. Και τα δύο κομμάτια προέρχονται από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Puth την περασμένη εβδομάδα με τίτλο “Charlie“.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Πρόκειται για τον πρώτο δίσκο του καλλιτέχνη μετά από 4 χρόνια, μετά από το LP “Voicenotes” toy 2018. Στο νέο άλμπουμ το “Left and Right” ο Puth το τραγουδάει ντουέτο με τον Jungkook, που στην ουσία είναι ο Νοτιοκορεάτης Jeon Jung-kook, το νεότερο μέλος και τραγουδιστής του νεανικού συγκροτήματος από την Νότιο Κορέα, των BTS.

Ο Charlie Puth γεννήθηκε στο New Jersey το 1991. Ξεκίνησε ανεβάζοντας τραγούδια του και ερμηνείες του στο YouTube, τα οποία είχαν γίνει viral. Άρχισε να γράφει τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες, ώσπου μιά ημέρα εμφανίσθηκε στο σόου της Ellen DeGeneres, απ’ όπου έγινε ευρύτερα γνωστός.

Το πρώτο του σινγκλ βγήκε το 2015, το τραγούδησε ντουέτο με την Meghan Trainor και έχει τον τίτλο “Marvin Gaye” και βέβαια είναι αφιέρωμα στον μεγάλο καλλιτέχνη της soul.

Έχει γράψει την επιτυχία του Αμερικανού ράπερ Wiz Khalifa “See You Again”, η οποία ανέβηκε στην κορυφή του αμερικάνικου τσαρτ. Επίσης έχει κάνει ντουέτο με την Selena Gomez στο τραγούδι “We Don’t Talk Anymore“. Έχει αποκτήσει πολλές υποψηφιότητες και αρκετά μουσικά βραβεία. Άλλωστε είναι απόφοιτος του Berklee College of Music της Βοστώνης.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru