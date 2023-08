Ποιος αντιγράφει ποιον; – «Πυρά» κατά της Μπιγιονσέ

Η Erykah Badu φαίνεται να κατηγορεί την Beyoncé ότι αντιγράφει το στιλ της. Η θρυλική τραγουδίστρια της R&B σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram υπονοεί ότι επηρέασε το στυλ της Beyoncé.

Η Erykah Badu δημοσίευσε φωτογραφία της Beyoncé από τη συναυλία της στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

«Χμμμ» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας για το ντύσιμο της τραγουδίστριας συνοδευόμενο από ένα εντυπωσιακό καπέλο και πρόσθεσε δική της φωτογραφία, στην οποία εμφανίζεται να φορά κάτι παρόμοιο και επισημαίνει: «Υποθέτω ότι είμαι η στιλίστρια όλων, το αγαπημένο καπέλο καθρέφτης από χρώμιο».

Η Beyoncé πρόσφατα έκανε μνεία στη Badu στο remix της «Break My Soul», αναφέροντάς την μαζί με άλλες τραγουδίστριες, όπως η Lauryn Hill, η Roberta Flack, η Kelly Rowland και η Lizzo.

H Beyoncé είναι σε περιοδεία για να προωθήσει το έβδομο στούντιο άλμπουμ της, για το οποίο κέρδισε τα τέσσερα νέα μουσικά βραβεία Grammy φέτος.

“Hmm…. I guess I’m everybody’s stylist”

— Erykah Badu on her and Beyoncé wearing similar hats pic.twitter.com/WzwAK6U36g

— Pop Crave (@PopCrave) July 31, 2023