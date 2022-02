Ποιες ταινίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ

Οι υποψηφιότητες για την 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ έχουν ανακοινωθεί. Οκτώ είναι οι ταινίες που προηγούνται σε αριθμό υποψηφιοτήτων σε διάφορες κατηγορίες, που καταδεικνύει ότι αυτές είναι ίσως και οι πιο σημαντικές ταινίες για φέτος.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Και είναι οι κάτωθι:

“The Power of the Dog” – 12 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “The Power of the Dog”

“Dune” – 10 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “Dune”

“Belfast” – 7 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “Belfast”

“West Side Story” – 7 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “West Side Story”

“King Richard” – 6 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “King Richard”

“Don’t Look Up” – 4 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “Don’t Look Up”

“Drive My Car” – 4 υποψηφιότητες

“Nightmare Alley” – 4 υποψηφιότητες

Behind the Scenes του “Nightmare Alley”

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).