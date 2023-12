Πέθανε ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον

Πέθανε, σε ηλικία 75 ετών ο Βρετανός ηθοποιός Τομ Γουίλκινσον, γνωστός από τις ταινίες «The Full Monty», «Shakespeare In Love» και «The Best Exotic Marigold Hotel».

Σύμφωνα με το BBC, o ηθοποιός πέθανε σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από τον ατζέντη του ο οποίος παραχώρησε, για λογαριασμό της οικογένειας του ηθοποιού την εξής δήλωση: «Με μεγάλη λύπη η οικογένεια του Τομ Γουίλκινσον ανακοινώνει ότι πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου. Η σύζυγός του και η οικογένειά του ήταν μαζί του. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».

«Ένας σημαντικός πρωταγωνιστής»

Ο Γουίλκινσον κέρδισε ένα Bafta για την ταινία «The Full Monty» του 1997 και ερμήνευσε ξανά τον ρόλο του Τζέραλντ όταν μια σειρά της Disney+ επανάφερε τους ήρωες 26 χρόνια μετά.

Συνολικά απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Bafta, καθώς και δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για τις ταινίες Michael Clayton και In The Bedroom.

Με περισσότερες από 130 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές συμμετοχές συνολικά, ο Γουίλκινσον ήταν τόσο άνετος σε δράματα εποχής, όπως το Sense and Sensibility του 1995 και το Belle του 2013, όσο και στο να υποδύεται εγκληματίες εγκέφαλους σε ταινίες όπως το Rush Hour πλάι στον Τζάκι Τσαν το 1998 ή το RocknRolla του Γκάι Ρίτσι το 2008.

Κέρδισε επίσης βραβείο Emmy για τον ρόλο του ως Benjamin Franklin στην μίνι σειρά John Adams το 2008 και υποψηφιότητα για Emmy ως Joe, πατέρας του John F Kennedy, στην ταινία The Kennedys. Υποδύθηκε επίσης τον πρόεδρο Lyndon B Johnson στην ταινία Selma του 2014 και συμμετείχε στις ταινίες The Grand Budapest Hotel και Girl with a Pearl Earring.

Ο Γουίλκινσον ήταν, σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια του βρετανικού κινηματογράφου, «ένας σημαντικός πρωταγωνιστής, με ένα αξιοσημείωτο χάρισμα – ένα από τα πολλά – να μεταδίδει τον εσωτερικό πόνο».