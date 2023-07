Πειραχτήρι η Κέιτ Μίντλετον: Το παρατσούκλι για την φαλάκρα του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ακριβώς επειδή ο σύζυγός της θα γίνει βασιλιάς της Αγγλίας κάποια μέρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τον πειράζει. Η Κέιτ Μίντλετον, έχει μερικά παρατσούκλια για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, σύμφωνα με μια βασιλική πηγή, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικά για την… φαλάκρα του.

Ο Tom Quinn, ο οποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», ισχυρίστηκε ότι του είπαν από το προσωπικό του παλατιού ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα έχουν χαριτωμένα υποκοριστικά ο ένας για τον άλλον, απλώς «όπως όλα τα ζευγάρια», σύμφωνα με τη Mirror.

Ο συγγραφέας ανέφερε ότι η Μίντλετον αποκαλεί τον Ουίλιαμ «μωρό/ baby», αλλά έχει επίσης μερικά αυθάδη ονόματα για τον σύζυγό της, όπως «Big Willy» και «Faldy».

Ο Κουίν ισχυρίστηκε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει επίσης κάποια παρατσούκλια για την Μίντλετον, τα οποία περιλαμβάνουν «Babykins» και «Duchess of Doolittle».

Το βασιλικό ζεύγος συναντήθηκε για πρώτη φορά όταν ήταν φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του St. Andrews το 2001, αλλά η σχέση τους έγινε δημόσια το 2004, όταν εντοπίστηκαν από τον Τύπο ενώ έκαναν μαζί διακοπές.

Χώρισαν για λίγο το 2007, αλλά γρήγορα επανήλθαν μαζί την ίδια χρονιά και παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2011 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά μαζί – τον πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών.