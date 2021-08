Καινούργιο μίνι άλμπουμ έβγαλε σήμερα η Patti Smith

Ένα καινούργιο ΕΡ (μίνι άλμπουμ) κυκλοφόρησε σήμερα η Patti Smith, με επτά τραγούδια και τίτλο “Live at Electric Lady”.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο δίσκος περιλαμβάνει ηχογραφήσεις που έγιναν στα Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης. Είναι η πρώτη κυκλοφορία της μετά το άλμπουμ “Banga” του 2012 και το πρώτο ΕΡ μετά το “Set Free” του 1978.

Τα τραγούδια είναι πέντε νέες εκτελέσεις κομματιών της Patti Smith και δύο διασκευές, το “One Too Many Mornings” του Bob Dylan και το “Blame It on the Sun” του Stevie Wonder.

Στο παρελθόν η Smith έχει πει και άλλα δύο τραγούδια του Dylan, τα “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” και “Boots of Spanish Leather” και ένα του Stevie Wonder, το “Pastime Paradise”.

Συμπτωματικά, την αυθεντική εκτέλεση του “Blame It on the Sun” ο Stevie Wonder την είχε ηχογραφήσει το 1972 στα Electric Lady Studios για το τότε άλμπουμ του “Talking Book”. Η Patti θεωρεί το Electric Lady ως το αγαπημένο της στούντιο ηχογραφήσεων.