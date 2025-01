Πατέρας για πρώτη φορά ο Χένρι Καβίλ – Γέννησε η Ναταλί Βισκούσο

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν ο Χένρι Καβίλ και η Ναταλί Βισκούσο, φέρνοντας στη ζωή τον καρπό του έρωτά τους, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης.

Το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την ευχάριστη είδηση, ωστόσο μέσα από φωτογραφίες που έφερε στο φως της δημοσιότητας η «DailyMail», βλέπουμε τον ηθοποιό και την αγαπημένη του να περπατούν σε δρόμους της Αυστραλίας με ένα καρότσι.

Σημειώνεται, πως ο χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε τον Απρίλιο του 2024 την εγκυμοσύνη της Ναταλί Βισκούσο.

Henry Cavill and Natalie Viscuso are engaged! Hollywood hunk’s girlfriend steps out with huge diamond ring on her wedding finger – as the couple welcome their first baby to the world https://t.co/H99eUBIdBd