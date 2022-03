Όσκαρ: Η Ακαδημία ζήτησε από τον Γουίλ Σμιθ να φύγει μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ και εκείνος αρνήθηκε

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γουίλ Σμιθ αρνήθηκε να φύγει από την τελετή απονομής των Όσκαρ μετά το χαστούκι που έδωσε στον κωμικό Κρις Ροκ, όπως του ζητήθηκε, ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, η Ακαδημία των Όσκαρ, η οποία κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του ηθοποιού.

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση, ο Κρις Ροκ είπε στην αρχή παράστασής του στη Βοστώνη ότι “ακόμα επεξεργάζεται” το περιστατικό, το οποίο έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

“Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι ζητήθηκε από τον κ. Σμιθ να φύγει από την τελετή και αρνήθηκε, αναγνωρίζουμε επίσης ότι θα έπρεπε να έχουμε μπορέσει να χειριστούμε την κατάσταση διαφορετικά”, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, που απονέμει τα Όσκαρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε ξαφνικά στην σκηνή και χαστούκισε τον Κρις Ροκ αφήνοντας άφωνους διάσημους και τηλεθεατές σε όλον τον κόσμο.

Watch: Will Smith slapped Chris Rock onstage at the Oscars after taking offense to a joke he told about Smith’s wife, Jada Pinkett-Smith https://t.co/Or2veMdKpb pic.twitter.com/Ed7XmDDsvU

— TIME (@TIME) March 28, 2022