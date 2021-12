Όσκαρ 2022: Beyoncé, Billie Eilish και Jonny Greenwood στη βραχεία λίστα

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες σε 10 κατηγορίες για την 94η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

Μεταξύ αυτών είναι δύο μουσικές κατηγορίες – Πρωτότυπο Τραγούδι και Πρωτότυπη Μουσική.

Υποψήφιοι στην κατηγορία Πρωτότυπου Τραγουδιού είναι η Beyoncé για το τραγούδι της «Be Alive?» από την ταινία King Richard, ο Jay-Z και ο Kid Cudi για το «Guns Go Bang?» από την ταινία «The Harder They Fall» και η Billie Eilish και ο αδερφός της Finneas για το θεματικό τραγούδι της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die».

Στην ίδια κατηγορία είναι υποψήφιοι οι Ariana Grande και Kid Cudi για το «Just Look Up» από την ταινία «Don’t Look Up», οι Sparks brothers (Ron και Russell Mael) για το «So May We Start?» από την ταινία «Annette», η H.E.R. για το «Automatic Woman» της ταινίας «Bruised», η SZA με το «The Anonymous Ones» από την ταινία «Dear Even Hansen» και οι U2 για το «Your Song Saved My Life» της ταινίας Sing 2.

Στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής βρίσκονται ο Hans Zimmer για τις ταινίες «Dune» και «No Time to Die», ο Jonny Greenwood των Radiohead για τις ταινίες «The Power of the Dog» και «Spencer». Στην ίδια κατηγορία διεκδικούν Όσκαρ ο Daniel Hart για τη μουσική της ταινίας «The Green Knight», ο Alexandre Desplat για τη μουσική επένδυση του «The French Dispatch» και ο Kris Bowers για τη μουσική της ταινίας «King Richard».

Η ψηφοφορία για τις βραχείες λίστες ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου. Οι ψηφοφορίες για τις υποψηφιότητες θα διεξαχθεί από τις 27 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου. Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών θα ανακοινωθούν στις 8 Φεβρουαρίου. Η 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Χόλυγουντ στις 27 Μαρτίου 2022.