Οι καλύτερες Pole Dancing στιγμές στην ιστορία της μουσικής

Το pole dancing είναι ένα είδος χορού, που συνήθως παρουσιάζεται στα καμπαρέ και το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη την υποστήριξη από την μουσική. Οι καλύτερες σκηνές pole-dancing στην ιστορία της μουσικής και του κινηματογράφου, θεωρούνται οι δέκα παρακάτω:

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

1. Jennifer Lopez – “Hustlers”

Πρόκειται για το κορυφαίο pole-dancing, από την Jennifer Lopez που υποδυόταν την εξωτική χορεύτρια Ramona στην ταινία του 2019 “Hustlers”, όπου η JLo χόρεψε πάνω στο τραγούδι “Criminal” της Fiona Apple.

2. Shakira – “Rabiosa”

Η Shakira με τους πολυτραγουδισμένους γοφούς της βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας, με το pole-dancing που έκανε στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι της “Rabiosa”, που είχε βγάλει με τον Pitbull το 2011.

3. Britney Spears – “Gimme More”

Το “Gimme More” είναι σινγκλ από το άλμπουμ της Britney Spears με γενικό τίτλο “Blackout”, που κυκλοφόρησε το 2007. Στο βίντεο κλιπ η τραγουδίστρια με μαύρα μαλλιά χορεύει pole-dancing με τον δικό της “bitch” τρόπο.

4. Rihanna – “Pour It Up”

Πρόκειται για το δεύτερο αμερικάνικο σινγκλ της διάσημης τραγουδίστριας, από το έβδομο στουντιακό της άλμπουμ, που είχε βγάλει το 2012 με τίτλο “Unapologetic”.

5. Miley Cyrus – “Party in the USA”

Όταν η Miley Cyrus εμφανίστηκε στα Teen Choice Awards του 2009, παρουσιάζοντας το τραγούδι της “Party in the USA”, χόρεψε pole-dancing και το γεγονός αυτό προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις από ορισμένους πιό συντηρητικούς. Ο πατέρας της όμως, ο μεγάλος τραγουδιστής της country μουσικής Billy Ray Cyrus, την υπερασπίστηκε λέγοντας ότι “Της Miley της αρέσει να ψυχαγωγεί τους ανθρώπους”.

6. Christina Aguilera – “Burlesque”

Το “Burlesque” ήταν μία ταινία του 2010 με πρωταγωνίστριες την Cher και την Christina Aguilera. Η Christina είχε τη δική της ευκαιρία να χορέψει pole-dancing, στο τραγούδι “I’m a Good Girl”, το οποίο ερμήνευσε η ίδια και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σάουντρακ του φιλμ.

7. Beyoncé – “Partition”

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για να συμπεριληφθεί στο 5ο άλμπουμ της Beyoncé το 2013, που είχε για τίτλο το όνομα της. Στο βίντεο κλιπ του κομματιού η πετυχημένη τραγουδίστρια δείχνει τις χορευτικές της δυνατότητες.

8. FKA Twigs with Usher on “Prince Tribute”

Η FKA Twigs είναι Βρετανίδα συνθέτις, τραγουδίστρια και χορεύτρια. Στην τελετή των βραβείων Grammy του 2020 εμφανίστηκε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Usher και χόρεψε pole-dancing σε ένα αφιέρωμα που είχε γίνει στα τραγούδια του Prince.

9. Cardi B – “Money”

Ως πρώην εξωτική χορεύτρια σε strip club η Cardi B, διαθέτει εμπειρία στο pole-dancing.

10. Wale (feat. Megan Thee Stallion) – “Pole Dancer”

Ο Wale είναι ράπερ από την Washington, D.C. και εδώ είναι σε συνεργασία με την πολύ πετυχημένη πλέον Megan Thee Stallion, η οποία εκπροσωπεί την rap σκηνή του Houston.

