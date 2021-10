Ο Morrissey του συγκροτήματος των Smiths βαθμολογεί μόνος του τη δουλειά του

Σε μία ανάρτηση έκπληξη ο Morrissey , γνωστός πρώην αρχηγός και τραγουδιστής του συγκροτήματος των Smiths, βαθμολογεί μόνος του τους δίσκους που έχει βγάλει, τόσο μαζί με το γκρουπ όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Μία πρωτοφανής κίνηση που λίγοι καλλιτέχνες θα είχαν το θάρρος να κάνουν. Η λίστα είναι με σειρά αξιολόγησης, από το καλύτερο άλμπουμ έως το χειρότερο, σύμφωνα πάντα με την γνώμη του ίδιου του Morrissey.

Στην κορυφή αυτού του καταλόγου με τα 30 άλμπουμς, που είναι ηχογραφημένα σε στούντιο ή και αποτελούν “ζωντανές” ηχογραφήσεις (live), από την σόλο πορεία αλλά και μαζί με το γκρουπ από το Μάντσεστερ, βρίσκεται το προσωπικό του LP του 2014 με γενικό τίτλο “World Peace Is None Of Your Business”.

Η πλήρης λίστα αξιολόγησης της δισκογραφικής δουλειάς του Morrissey είναι αυτή:

1. ‘World Peace Is None Of Your Business’

2. ‘Ringleader of the Tormentors’

3. ‘You Are The Quarry’

4. ‘Bona Drag’

5. ‘Vauxhall and I’

6. ‘Your Arsenal’

7. ‘Louder than Bombs’

8. ‘Strangeways, Here We Come’

9. ‘Rank’

10. ‘Swords’

11. ‘California Son’

12. ‘I Am Not A Dog On A Chain’

13. ‘Years Of Refusal’

14. ‘Low In High School’

15. ‘Southpaw Grammar’

16. ‘Beethoven Was Deaf’

17. ‘Meat Is Murder’

18. ‘The Queen Is Dead’

19. ‘Maladjusted’

20. ‘Viva Hate’

21. ‘Greatest Hits’ (solo)

22. ‘Hatful of Hollow’

23. ‘Singles’ (The Smiths)

24. ‘Live at Earls Court’

25. ‘The World Won’t Listen’

26. ‘Kill Uncle’

27. ‘The Best Of’ (solo)

28. ‘Very Best Of’ (solo)

29. ‘The Smiths’

30. ‘Rare’https://www.youtube.com/watch?v=9Njr4ZhtNOU