Ναταλία Γερμανού: «Κάποιοι επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνας της Δέσποινας Βανδή – Ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίσει ή να μοιάσει στην Άννα Βίσση»

Η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε Γίνεται», αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βανδή, σχολιάζοντας τη διαχρονική σύγκριση που γίνεται ανάμεσα στη γνωστή τραγουδίστρια και την Άννα Βίσση. Όπως είπε, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση δεν ξεκίνησε ποτέ από τη Βανδή, αλλά επιβλήθηκε από τρίτους, που προσπάθησαν να της δημιουργήσουν ένα πιο «commercial» προφίλ.

Η παρουσιάστρια σημείωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω χρόνια να το πω αυτό και θα το πω. Πιστεύω ότι η Δέσποινα Βανδή ουδέποτε είχε στο μυαλό της να θυμίσει ή να μοιάσει στην Άννα Βίσση. Άλλοι την έβαλαν σε αυτό το τριπάκι. Ήταν ένα φρέσκο κορίτσι με κοντό καστανό μαλλί, που τραγουδούσε το “Γέλα μου” και το “Αδιέξοδο”».

Στη συνέχεια, η Ναταλία Γερμανού εξήγησε πως κάποιοι άνθρωποι του χώρου επιχείρησαν να αλλάξουν την εικόνα της τραγουδίστριας, επιβάλλοντάς της ένα διαφορετικό ύφος και εμφάνιση. «Της είπαν: “Μακρύ μαλλί, εξτέ, κοιλιακοί έξω, θα σε φτιάξουμε όπως θέλουμε”. Δεν της πήγε άσχημα, αλλά η σύγκριση Βίσση – Βανδή δημιουργήθηκε απ’ έξω, όχι από την ίδια. Όταν ήρθε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, η Δέσποινα δεν είχε στο μυαλό της κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.