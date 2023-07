Μητέρα για πρώτη φορά η Μαρία Μενούνος: Οι φωτογραφίες με την κόρη της και το ελληνικό όνομά της

Την απόλυτη ευτυχία ζουν η Μαρία Μενούνος και ο σύζυγός της, Κέβιν Αντεργκάρο, καθώς πλέον κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους έπειτα από προσπάθεια 10 ετών

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω του νέου τεύχους του «Us Weekly», στο οποίο η 45χρονη πόζαρε αγκαλιά με την κόρη της, η οποία ήρθε στον κόσμο στις 23 Ιουνίου μέσω παρένθετης μητέρας. Το όνομά της είναι Αθηνά Αλεξάνδρα.

«Ήταν η πιο σπουδαία στιγμή της ζωής μου. Ο γιατρός κυριολεκτικά την άρπαξε και την άφησε επάνω μου. Κάθισα με το μωρό στο στήθος μου, κοιτιόμασταν με τον Κέβιν και σκεφτόμασταν: “ω Θεέ μου”. Ήταν πραγματική ευτυχία» δήλωσε στο «Us Weekly» η Μαρία Μενούνος, και πρόσθεσε: «Ήταν σαν το πρωινό των Χριστουγέννων επί ένα εκατομμύριο φορές».

«Η Αθηνά είναι το μωρό-θαύμα μας. Είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτήν. Αισθάνομαι καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Είναι ευφορία. Τόσα χρόνια ένιωθα ότι κάτι μου λείπει. Πήγαινα σε παιδικά πάρτι και στεναχωριόμουν, διότι ήθελα κι εγώ να αποκτήσω τη δική μου οικογένεια. Πλέον νιώθω τόσο γειωμένη, σαν να ξέρω πια πού ακριβώς ανήκω» εξομολογήθηκε η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Περιγράφοντας τις πρώτες εβδομάδες στο σπίτι με την κόρη της, η Μαρία Μενούνος σημείωσε: «Όλο το σπίτι είναι σε χαρούμενη κατάσταση! Ο μπαμπάς μου, η Abuelita (γιαγιά) της, η τροφός της, όλοι μας, τόση πολλή αγάπη. Οι άνθρωποι λένε ότι δεν θα νοιάζεσαι πια για τα σκυλιά σου, αλλά αν δεν ζουλάω την Αθηνά, ζουλάω αυτά».

Σχετικά με το όνομα της μικρής είπε: «Ξέραμε ότι θέλαμε ένα ελληνικό όνομα. Είχαμε μια λίστα και όλοι λένε όταν δείτε το μωρό, θα το μάθετε, αλλά αυτό ήταν εντελώς αναληθές για εμάς. Λέγαμε “τι κάνουμε;” Η Αθηνά είναι η θεά του πολέμου και της σοφίας, και ο Κέβιν αγάπησε τη δύναμη αυτού του ονόματος, οπότε αυτό ήταν! Η Αθηνά γεννήθηκε στο Μιλγουόκι και ήμασταν εκεί για μια εβδομάδα πριν, οδηγώντας την παρένθετη μητέρα στα ραντεβού του γιατρού και δειπνούσαμε με την οικογένειά της. Αλλά καθώς πλησιάζαμε στην ημερομηνία, της κλείσαμε ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο μαζί μας, ώστε να είναι πιο κοντά στο νοσοκομείο. Φτάσαμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, και έγινε εκείνο το βράδυ!».

«Ήμασταν στο δωμάτιό μου και κουβεντιάζαμε, και της έδειξα όλα τα πράγματα της Αθηνάς και τα ρούχα της και άρχισα να κλαίω για το πόσο την περίμενα. Έλεγα: “Ο σύζυγός μου λέει συνέχεια ότι είμαι ανυπόμονη, ότι θέλω το μωρό να βιαστεί και να έρθει”. Της είπα, δεν είναι ότι είμαι ανυπόμονη. Απλά είμαι τόσο ενθουσιασμένη που θα τη γνωρίσω. Έτσι έφυγε από το δωμάτιο και οι συσπάσεις της άρχισαν στις δύο το πρωί» συνέχισε.

Στην ερώτηση αν είχε άγχος, υπογράμμισε: «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη. Αλλά ανησυχούσα ότι θα μου έπεφτε γιατί νόμιζα ότι θα γλιστρούσε… Ένιωσα καταπληκτικά, αλλά και πολύ φυσικά, σαν να ήμασταν μαζί πολύ καιρό. Ένα μέντιουμ είχε πει ότι θα ήταν η μαμά μου από μια άλλη ζωή. Έτσι το θυμήθηκα αυτό μετά, και σκέφτηκα ότι ίσως αυτό ήταν το συναίσθημα».

“I finally know where I belong.” 🤍 Our new cover star Maria Menounos opens up to Us exclusively about her 10-year struggle with infertility and introduces the world to baby Athena. https://t.co/mHamndSl6S

— Us Weekly (@usweekly) July 19, 2023