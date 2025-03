Μελέτης Ηλίας: Χορεύει με τον γιο του στο TikTok – Το βίντεο που έγινε viral

Ο Μελέτης Ηλίας φαίνεται πως έχει βρει τον… δάσκαλό του στο TikTok – και δεν είναι άλλος από τα ίδια του τα παιδιά. Ο αγαπημένος ηθοποιός αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να προσαρμοστεί απόλυτα στη νέα ψηφιακή εποχή, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Μελέτης Ηλίας εμφανίζεται να χορεύει με τον γιο του, Δημήτρη, στους ρυθμούς του The Way I Are του Timbaland, εντυπωσιάζοντας με την άνεση και την αυτοπεποίθησή του. Με κινήσεις που θυμίζουν… πασαρέλα και με τουπέ που παραπέμπει σε επαγγελματία μοντέλο, ο δημοφιλής ηθοποιός χαρίζει ένα απολαυστικό στιγμιότυπο στους θαυμαστές του.

Η ενέργεια, ο αυθορμητισμός και το κέφι του «κατακλύζουν» την οθόνη, ενώ το κοινό δεν άργησε να τον επιβραβεύσει: το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια που εξυμνούν τη fun πλευρά του γνωστού ηθοποιού.