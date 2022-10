Μάικ Τίνταλ: Σε ριάλιτι σόου ο σύζυγος της εγγονής της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο Μάικ Τίνταλ θα συμμετέχει σε ριάλιτι σόου της βρετανικής τηλεόρασης και έτσι γίνεται το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που κάνει μία τέτοια κίνηση.

Ο σύζυγος της εγγονής της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ, Ζάρα και γαμπρός της πριγκίπισσας Άννας θα συμμετάσχει στο καστ του I’m A Celebrity… Get Me Out of Here, τον επόμενο μήνα και θα βρεθεί στην ζούγκλα της Αυστραλίας, σύμφωνα με την Sun.

Ο Μάικ Τίνταλ φέρεται να έχει υπογράψει για να συμμετέχει στο ριάλιτι σόου και θα βρεθεί στην ζούγκλα με τον Μπόι Τζορτζ, τον κωμικό Σον Γουόλς και τον DJ Κρις Μόιλς.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία “παραμένουν ένα καλά φυλαγμένο μυστικό”, ωστόσο, μια πηγή είπε στο δημοσίευμα: “Είναι ένα τεράστιο πραξικόπημα. Ο Mάικ είχε μια στο κουτί του μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ιστορία της μοναρχίας για γενιές. Είναι βέβαιο ότι θα είναι διακριτικός, αλλά η παρουσία του σημαίνει ότι αυτό το σόου θα είναι must-see”.

Ο Μάικ, πρώην παίκτης ράγκμπι, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2003 με την Αγγλία, παντρεύτηκε την Ζάρα το 2011 και το ζευγάρι έχει μαζί τρία παιδιά, την Μία, οκτώ ετών, την Λένα, τεσσάρων ετών και τον Λούκας, ενός έτους.

Ωστόσο, η υποτιθέμενη εμφάνιση του Μάικ στο I’m A Celeb δεν θα είναι η πρώτη του ταινία σε τηλεοπτικό ριάλιτι. Το 2015, ο πρώην παίκτης του ράγκμπι εμφανίστηκε στην εκπομπή χειμερινών σπορ του Channel 4 The Jump.

Πηγή: InStyle