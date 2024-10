Μάγκι Σμιθ: Η τελευταία φωτογραφία της ηθοποιού λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Μια φωτογραφία από την τελευταία δημόσια έξοδο της Μάγκι Σμιθ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, λίγες ημέρες μετά την είδηση θανάτου της.

Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 89 ετών, όπως έγινε γνωστό με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Στην τελευταία της έξοδο, η Μάγκι Σμιθ απαθανατίστηκε να γευματίζει σε ένα από τα αγαπημένα της μαγαζιά στο Λονδίνο. Όπως μάλιστα βλέπουμε, κάθεται σε εξωτερικό χώρο του καταστήματος και κοιτάζει σχολαστικά τον κατάλογο.

Dame Maggie Smith’s heartwarming final picture: How Downton Abbey star thrilled diners at lunch out in London just days before she passed away https://t.co/tZMi43Mwzg pic.twitter.com/TLVTA6Qszd

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 1, 2024