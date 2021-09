Little Simz: Η νέα Βρετανίδα ράπερ που φιγουράρει στο εξώφυλλο του New Musical Express

H Little Simz είναι Βρετανίδα ράπερ, γεννημένη στο Λονδίνο το 1994. Το πλήρες όνομά της είναι Simbiatu “Simbi” Abisola Abiola Ajikawo και κατάγεται από την φυλή Yoruba της Νιγηρίας.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ξεκίνησε την καριέρα της το 2010. Το πρόσφατο άλμπουμ που έβγαλε, είναι η τέταρτη δισκογραφική της δουλειά, με τίτλο “Sometimes I Might Be Introvert”. Ο δίσκος έβγαλε 4 singles, τα: “Introvert”, “Woman”, “Rollin Stone” και “I Love You, I Hate You”. Τώρα φιγουράρει στο εξώφυλλο της βρετανικής μουσικής εφημερίδας New Musical Express.