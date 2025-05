Λευτέρης Πετρούνιας: Η έκπληξη που έκανε στη Βασιλική Μιλλούση για τα γενέθλιά της – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Κυριακή 5 Μαΐου, η Βασιλική Μιλλούση, η οποία από τις πρώτες πρωινές ώρες δέχεται ευχές και αγάπη από τα πιο κοντινά της πρόσωπα. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να της δείξουν τη στοργή τους, ξεχωριστή θέση κατέχει ο σύζυγός της, Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης επέλεξε να εκφράσει δημόσια την αγάπη του προς τη σύντροφό του, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τρεις κοινές τους φωτογραφίες, συνοδευόμενες από μια τρυφερή και λιτή αφιέρωση:

«Χρόνια πολλά στο άλλο μου μισό. Love you to the moon and back», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πετρούνιας, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή, ωστόσο, ήρθε λίγες ώρες αργότερα, όταν ο Πετρούνιας ανάρτησε βίντεο από την έκπληξη που ετοίμασε στο σπίτι τους, σε συνεργασία με καλούς τους φίλους. Στόχος τους ήταν να χαρίσουν στη Βασιλική μια αξέχαστη ημέρα γενεθλίων.

Η πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής μπήκε στο σπίτι ανυποψίαστη και, μόλις αντίκρισε τη σκηνή, έμεινε άφωνη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας την περίμενε κρατώντας την τούρτα γενεθλίων και της τραγουδούσε το «Happy Birthday», μέσα σε ένα κλίμα χαράς και συγκίνησης.

Η Βασιλική Μιλλούση, εμφανώς συγκινημένη, έσβησε τα κεράκια της τούρτας και ευχαρίστησε τον σύζυγό της με ένα τρυφερό φιλί, κλείνοντας έτσι μια ημέρα γεμάτη αγάπη, εκπλήξεις και δυνατά συναισθήματα.