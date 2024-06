Λαοθάλασσα στη συναυλία των ColdPlay στο ΟΑΚΑ: Φαντασμαγορικό σόου για 60.000 θεατές – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στις 8 Ιουνίου 2024, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ) για να παρακολουθήσουν την πρώτη από τις δύο συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν νωρίς το απόγευμα, με τους οργανωτές να αναμένουν περίπου 60.000 θεατές. Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, οι fans του συγκροτήματος ακολούθησαν τις συμβουλές των Coldplay και έφεραν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό.

Σε ανάρτησή τους στα social media, οι Coldplay δήλωσαν: “Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο ίδιος ο Αρχιμήδης θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί αργήσαμε τόσο πολύ να έρθουμε στην Ελλάδα, φτάνοντας όμως στην Αθήνα έκανε την οδύσσεια αυτή τόσο περισσότερο γλυκιά. Ανυπομονούμε να παίξουμε απόψε στο πανέμορφο Ολυμπιακό Στάδιο“.

Η συναυλία ξεκίνησε λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα, με εντυπωσιακά σκηνικά και πυροτεχνήματα.

I’m not sure Archimedes himself could explain how it has taken us so long to get to Greece… but arriving in Athens has made the odyssey so much sweeter. We cannot wait to play tonight in the beautiful Olympic Stadium. W. X pic.twitter.com/SnzUNKDRq9

— Coldplay (@coldplay) June 8, 2024