Η Lady Gaga εθεάθη με ένα τεράστιο μονόπετρο στο χέρι της κατά τη διάρκεια εξόδου της στην Καλιφόρνια και αμέσως η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου με τις φήμες να οργιάζουν για επισημοποίηση της σχέσης της.

Η Lady Gaga τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Μικαέλ Πολάνσκι, ωστόσο οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλό προφίλ και αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις. Το ζευγάρι ξεκίνησε τον δεσμό του το 2019 και παρά το γεγονός ότι πέρασε μια κρίση και χώρησε κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια και να είναι και πάλι ευτυχισμένο.

Μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2023, οι δυο τους εντοπίστηκαν μαζί σε συναυλίες της τραγουδίστριας, επιβεβαιώνοντας την επανασύνδεση.

Lady Gaga sparks ENGAGEMENT rumors as she wears a large diamond ring on THAT finger during outing in Los Angeles https://t.co/KzvkZXmrak

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 9, 2024