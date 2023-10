Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Έμεινε έγκυος μόλις σταμάτησε τις εξωσωματικές – Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας ζει η μεγαλύτερη από τις αδελφές Καρντάσιαν, Κόρτνεϊ, η οποία και περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της και διάσημο μουσικό Τράβις Μπάρκερ. Η παγκοσμίου φήμης σταρ του ριάλιτι και επιχειρηματίας, έχει τρία παιδιά με τον πρώην σύντροφό της, Σκοτ Ντίσικ. Παραχώρησε συνέντευξη στο Vanity Fair Italia και αποκάλυψε ότι κατάφερε να μείνει έγκυος μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν η οποία βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά την διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε στο Vanity Fair Italia απάντησε σε όσους την επικρίνουν για το γεγονός πως έμεινε έγκυος στα 44 χρόνια της.

«Αυτά τα σχόλια δεν με επηρεάζουν. Απλώς λέω «Πώς μπορείτε να αμφισβητείτε το σχέδιο του Θεού;», επειδή έτσι βλέπω αυτήν την εγκυμοσύνη, που ήρθε όταν τόσο ο Τράβις όσο και εγώ δεν το σκεφτόμασταν πια και ένα χρόνο αφού είχαμε σταματήσει τις προσπάθειες μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης» ξεκαθάρισε η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Pregnant Kourtney Kardashian reveals she conceived naturally after IVF battle as she showcases her bump for new cover https://t.co/TyMQa7GDUF

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 14, 2023