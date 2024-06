Κέβιν Σπέισι: Η πρώτη συνέντευξη μετά την αθώωσή του – «Άπλωνα παραπάνω το χέρι μου – Χρωστάω πολλά εκατομμύρια»

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αθώωσή του από Δικαστήριο του Λονδίνου, ο Κέβιν Σπέισι έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παγκοσμίου φήμης ηθοποιός κρίθηκε αθώος για τις εννέα κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και σεξουαλικής επαφής δίχως συναίνεση με 4 άνδρες.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης ο Σπέισι μίλησε ανοιχτά. Παραδέχθηκε τα λάθη που έκανε στο παρελθόν, ενώ λύγισε την ώρα που μίλησε για την οικονομική του κατάρρευση. Υπενθυμίζεται ότι αφού άρχισαν να γίνονται γνωστές οι σε βάρος του καταγγελίες, απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ είχε απολυθεί και από την επιτυχημένη σειρά του Netflix «House of Cards», στην οποία και πρωταγωνιστούσε.

Μεταξύ άλλων, στη συνέντευξη ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι στο παρελθόν «έχει ξεπεράσει τα όρια» και εξήγησε ότι: «Άπλωνα παραπάνω το χέρι μου. Μπορεί να άγγιζα κάποιον σεξουαλικά με έναν τρόπο που δεν κατανοούσα εκείνη τη στιγμή ότι ο άλλος δεν επιθυμούσε!».

Ακόμα, σημείωσε: «Ήμουν ανοιχτός προς τους ανθρώπους, ήμουν ευγενικός, έτσι λειτουργώ. Προσεγγίζεις κάποιον, δεν θέλεις να είσαι επιθετικός. Θέλεις να είσαι ευγενικός. Θέλεις να δεις αν θα ανταποκριθεί θετικά. Θα πρέπει να σε ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνεχίσουν για να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει συναίνεση και να σταματήσεις».

Kevin Spacey admits to Piers Morgan that he has been "too handsy" in the past: "Touching someone sexually in a way that I didn't know at the time they didn't want."

