Κάνιε Γουέστ: Οι αυστηροί κανόνες που πρέπει να ακολουθεί η σύζυγός του

Ο Κάνιε Γουέστ, σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, φαίνεται ότι έχει επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στη νέα του σύζυγο, Μπιάνκα Σένσορι, περιορίζοντας την ελευθερία της.

Σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, ο ράπερ της έχει απαγορεύσει να μιλάει ποτέ και έχει θέσει συγκεκριμένους περιορισμούς στον τρόπο ζωής της, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που μπορεί να καταναλώνει και των ρούχων που μπορεί να φοράει.

Αυτές οι ανησυχίες προκύπτουν από φόβους ότι ο Γουέστ επιχειρεί να επιβάλει τις απόψεις και τη συμπεριφορά του στη Σένσορι, παρόμοια με τον τρόπο που είχε κάνει με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, προσπαθώντας να τη μετατρέψει σε μια “ριζοσπαστικοποιημένη” εκδοχή του εαυτού του.

Πηγές αναφέρουν ότι η Σένσορι φαίνεται να μην έχει πλέον αυτονομία και απλά υπακούει στον αμφιλεγόμενο ράπερ, πείθοντας την ότι αυτοί έχουν μια “βασιλική” ιδιότητα.

Σύμφωνα με ενδείξεις από ανώνυμη πηγή που μίλησε αποκλειστικά στη «DailyMail», ο Κάνιε Γουέστ φαίνεται να έχει επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στη νέα του σύζυγο, Μπιάνκα Σένσορι. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, η Σένσορι έχει λάβει εντολή να μην μιλά ποτέ και να φορά ό,τι επιλέγει ο ίδιος.

Επίσης, υποχρεούται να ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή και να γυμνάζεται, ακόμη και αν ο ίδιος ο Γουέστ δεν τηρεί αυτούς τους κανόνες. Η πηγή αναφέρει ότι η Σένσορι δεν φαίνεται να έχει πλέον αυτονομία και απλά υπακούει στον Γουέστ, πείθοντας την ότι είναι μια είδους “βασιλικής” φιγούρα.

Το ζευγάρι, το οποίο είχε πρωτοεμφανιστεί μαζί τον Ιανουάριο, έχει προκαλέσει σάλο με τις περίεργες ενδυματολογικές επιλογές του, κυρίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στην Ευρώπη. Η Σένσορι φαίνεται να προτιμά διαφανή καλσόν, μπλούζες και ολόσωμες φόρμες. Κατά την επίσκεψή τους στη Βενετία, εκείνη κρατούσε ένα μοβ μαξιλάρι για να καλύψει το στήθος της.

