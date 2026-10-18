Ιβάν Σβιτάιλο για Μαζωνάκη: «Ήταν πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, με πολλές ανασφάλειες και πολλά δικά του θέματα» – Δείτε βίντεο

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, με πολλές ανασφάλειες και πολλά δικά του θέματα», δήλωσε ο Ιβάν Σβιτάιλο σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε ο Ιβάν Σβιτάιλο, το Σάββατο (17.10.2026), όταν βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Καλημέρα είπαμε;”. Ο γνωστός ηθοποιός και χορευτής μίλησε για τη συνεργασία που είχε με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και για τα σκοτάδια που ενδεχομένως κουβαλά ένας καλλιτέχνης.

Ο Ιβάν Σβιτάιλο σημείωσε χαρακτηριστικά πως «έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον έχω χορογραφήσει. Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ανέλαβα τη θέση του χορογράφου σε μια πολύ μικρή ηλικία. Ήταν μια περίοδος που ο Γιώργος έμεινε χωρίς χορογράφο και έπρεπε να ξεκινήσει πρόγραμμα σε ένα καλοκαιρινό μαγαζί».

Και συμπλήρωσε: «Μια φοβερή εμπειρία, απ’ αυτά που δεν περιμένεις ποτέ να συμβούν, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία. Ο Γιώργος ήταν πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, με πολλές ανασφάλειες και πολλά δικά του θέματα. Είναι όμως ένας καλλιτέχνης, γνήσιος καλλιτέχνης».

«Ο καθένας μας κουβαλάει κάτι, τα σκοτάδια του»

«Βεβαίως και συγχωρούνται πράγματα σε ένα καλλιτέχνη, όχι όμως όλα. Θέλω να πω πως δεν μπορείς κάποιον που αυτοκαταστρέφεται να τον κατηγορήσεις γι’ αυτό. Ο καθένας μας κουβαλάει κάτι, τα σκοτάδια του» συμπλήρωσε ο Ιβάν Σβιτάιλο στην εκπομπή της ΕΡΤ.

Τέλος ο ηθοποιός είπε: «Επίσης, δεν είναι εύκολη η ζωή όταν είσαι στο επίκεντρο της προσοχής, για τόσα χρόνια. Και ο τρόπος ζωής. Έχουμε πολλές απαιτήσεις από τους καλλιτέχνες.

Θέλουμε να είναι φοβεροί επί σκηνής, να μπαίνουν σε ξένα παπούτσια, να μας δίνουν συναισθήματα, να μεταμορφώνονται, να δίνουν λάμψη και τα σχετικά και ταυτόχρονα να ‘ναι και καλοί άνθρωποι και να και να και να… Δεν γίνονται όλα μαζί. Εννοώ πως οι μεγάλες πορείες και οι μεγάλες καριέρες στοιχίζουν πολλά πράγματα».