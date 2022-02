Ιδού γιατί ο Prince δεν συμμετείχε στο “We Are The World” που ήταν προς βοήθεια της Αφρικής

Σε μία συνέντευξη που είχε δώσει το 2019 ο Lionel Richie στον Jimmy Kimmel, είχε εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους ο Prince δεν συμμετείχε τελικά στην ηχογράφηση του “We Are The World” και αντιστοίχως στο γύρισμα του σχετικού βίντεο κλιπ.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ως γνωστόν το “We Are The World” ήταν ένα τραγούδι που έγραψαν ο Michael Jackson μαζί με τον Lionel Richie, ενώ την παραγωγή έκαναν δύο σπουδαίοι παραγωγοί, ο Quincy Jones μαζί με τον Michael Omartian. Επρόκειτο για ένα σινγκλ που κυκλοφόρησε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, τα έσοδα από το οποίο πήγαν προς βοήθεια της Αφρικής, από το σούπερ γκρουπ, το επονομαζόμενο USA for Africa, στις 7 Μαρτίου του 1985, το οποίο ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα είναι 8ο στη λίστα με τους δημοφιλέστερους μικρούς δίσκους όλων των εποχών. Το κομμάτι συμπεριελήφθη και στο ομώνυμο άλμπουμ. Από την κυκλοφορία και μετά συγκεντρώθηκαν 63 εκατομμύρια δολάρια.

Τους USA for Africa αποτελούσαν μεταξύ άλλων και οι εξής καλλιτέχνες και μουσικοί: Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, James Ingram, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross, Dionne Warwick, Willie Nelson, Al Jarreau, Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, Daryl Hall, Huey Lewis, Cyndi Lauper, Kim Carnes, Bob Dylan, Ray Charles, Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham, Sheila E., Bob Geldof, Jackie Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Waylon Jennings, Bette Midler, John Oates, Jeffrey Osborne, Anita Pointer, June Pointer, Ruth Pointer, Smokey Robinson, David Paich, Paulinho da Costa, Greg Phillinganes, κ.ά.

Ο Lionel Richie, που ήταν ένας από τους δημιουργούς του τραγουδιού, είχε καλέσει τον Prince για να τον ρωτήσει αν θα συμμετείχε στο project. Ο Prince απάντησε ότι του άρεσε το κομμάτι και ότι ήθελε να λάβει μέρος. Ζήτησε όμως ένα ξεχωριστό δωμάτιο για να ηχογραφήσει το δικό του μέρος ώστε να μην είναι με όλους τους άλλους καλλιτέχνες μαζί. Ο Lionel Richie του απάντησε ότι δεν μπορούσε να του παραχωρήσει ένα έξτρα δωμάτιο και έκανε το λάθος να του πει ότι θα τον έβαζε δίπλα στον Michael Jackson…! Τότε ο Prince πρότεινε να κάνει ένα σόλο στην ηλεκτρική κιθάρα (για να είναι μόνος του). Δεν ήθελε να είναι με κανέναν από τους συμμετέχοντες. Του άρεσε η απομόνωση. Παρόλο που υπήρχαν μεγάλα ονόματα, ο ένας δίπλα στον άλλον, όπως ο Paul Simon και ο Bob Dylan… O Richie του είπε ότι θα του τηλεφωνούσε αργότερα, αλλά δεν τον ξανακάλεσε ποτέ!… Και έτσι την θέση του Prince την πήρε η… La Toya Jackson.

