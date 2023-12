Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκαλύπτει το «πιο σκληρό ναρκωτικό» που έχει κάνει ποτέ

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ότι το «σκληρότερο ναρκωτικό» που έχει πάρει ποτέ είναι τα “μανιτάρια”.

Η σταρ του «Pretty Woman» εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Πέμπτης του «Watch What Happens Live with Andy Cohen» και συμμετείχε στο παιχνίδι «Plead the Fifth», κατά το οποίο οι καλεσμένοι πρέπει να απαντήσουν σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις ερωτήσεις.

«Τζούλια Ρόμπερτς, ποιο είναι το πιο σκληρό ναρκωτικό που έχεις δοκιμάσει;» ρώτησε ο Άντι Κοέν.

Η 56χρονη Ρόμπερτς, αρχικά δίστασε πριν απαντήσει, αλλά τελικά αποκάλυψε πως είναι τα «μανιτάρια» και ο οικοδεσπότης ρώτησε αν ήταν «θετική εμπειρία».

«Ναι, ήταν ωραία», είπε ενώ έγνεψε καταφατικά και γελούσε. “Παιδιά, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι!” τόνισε στη συνέχεια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δεν διευκρίνισε πότε δοκίμασε στο ψυχεδελικό φάρμακο ούτε με ποιον.

Σε άλλο σημείο του παιχνιδιού, η Τζούλια Ρόμπερτς χαρακτήρισε την Τζεν Σαχ ως «την λιγότερο αγαπημένη της «πραγματική νοικοκυρά» όλων των εποχών» καθώς η Σαχ πήγε φυλακή επειδή διεξήγαγε ένα πρόγραμμα τηλεμάρκετινγκ σε εθνικό επίπεδο που στόχευε ηλικιωμένους .

Ωστόσο, όταν ο Κοέν της ζήτησε να κατατάξει τρεις «εμβληματικές ταινίες της Τζούλια Ρόμπερτς», εκείνη τον διέκοψε αμέσως λέγοντας ότι δεν θα απαντήσει σε αυτή την ερώτηση.

Πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, η Ρόμπερτς χρειάστηκε να διαλύσει τις φήμες ότι «είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά» όταν διέκοψε τον γάμο της με τον Κίφερ Σάδερλαντ, μόλις τρεις μέρες προτού πουν «Ναι» και στη συνέχεια νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες.

«Αυτό ξεκίνησε, μπορώ μόνο να υποθέσω, γιατί ήμουν τόσο αδύνατη. Και είναι απλά παράλογο, ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει κάποιος που θα έκανε ναρκωτικά. Δεν κάνω —ούτε έχω κάνει ποτέ ναρκωτικά— και υποθέτω ότι είναι βαρετό να είσαι κάπως νέος ηθοποιός στο Χόλιγουντ και να μην έχεις πρόβλημα ναρκωτικών. Λοιπόν, είμαι βαρετή, και αυτό είναι ωραίο με μένα, γιατί έχω καθαρό δέρμα και καθαρά χέρια, και είμαι απλώς αδύνατη. Τέλος. Σταμάτα να με σχολιάζεις!», είπε στο Entertainment Weekly το 1991.

Η σταρ του «Notting Hill» τόνισε ότι δεν έκανε ποτέ «ναρκωτικά» και χαρακτήρισε τις φήμες «παράλογες και απογοητευτικές».