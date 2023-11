Η Μαράια Κάρεϊ έγινε συλλεκτική Barbie – Δείτε την νέα χριστουγεννιάτικη κούκλα

Η απόλυτη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων» είναι χωρίς αμφιβολία η Μαράια Κάρεϊ, η οποία έχει τραγουδήσει το πιο εμπορικό γιορτινό τραγούδι όλων των εποχών.

Η 54χρονη ερμηνεύτρια του «All i want for Christmas is you», έγινε συλλεκτική Barbie, λίγο πριν τις γιορτές με κατακόκκινο, λαμπερό φόρεμα με παγιέτες, μακριά ουρά, σκίσιμο και μια τεράστια καρφίτσα-κόσμημα.

Η κούκλα έχει επίσης τα ίδια ξανθά μαλλιά και κρατά μικρόφωνο θυμίζοντας αρκετά την αγαπημένη τραγουδίστρια.

“Όταν ξεκίνησα να δουλεύω με τους ανθρώπους της Barbie, μου έστειλαν ένα σωρό Superstar Barbies και ήταν πραγματικά γλυκό”, είπε η τραγουδίστρια. «Είχα κάποιες σημειώσεις… Τα μαλλιά, άλλα πράγματα. Αλλά όταν είδα την κούκλα μου, είπα, “Θεέ μου, αυτό είναι τόσο χαριτωμένο. ‘ Επειδή βασίζεται στο χριστουγεννιάτικο φόρεμα που φοράω στο δεύτερο βίντεο ‘All I Want for Christmas Is You’» συμπλήρωσε η Μαράια Κάρεϊ.