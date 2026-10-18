Η Κατερίνα Διδασκάλου αποκαλύπτει τα μυστικά της διαχρονικής ομορφιάς της

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Η συντροφικότητα είναι πολύ σημαντική στη ζωή», τόνισε η Κατερίνα Διδασκάλου μιλώντας στα “Παραπολιτικά” και την δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη. Η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στα μυστικά της ομορφιάς της αλλά και στη σημασία που έχει η συντροφικότητα για την ίδια.

Ποια είναι τα μυστικά ομορφιά σας;

“Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η ομορφιά πηγάζει από την πραγματική αγάπη στον εαυτό μας. Όταν αγαπάμε πραγματικά τον εαυτό μας, δεν τον γεμίζουμε με τοξικές τροφές, με τοξικές σκέψεις, αλλά τον προσέχουμε σαν κάτι πολύτιμο”.

Γυμνάζομαι, τρώω υγιεινά, πίνω πολύ νερό, εννοείται πως δεν καπνίζω και κάνω καλές σκέψεις.