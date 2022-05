Η ιστορία πίσω από το “Dancing In The Dark” του Bruce Springsteen

Ξέρατε ότι το κορίτσι που χόρευε πάνω στη σκηνή με τον Bruce Springsteen στο βίντεο κλιπ του “Dancing In The Dark” ήταν η μετέπειτα πρωταγωνίστρια στα “Φιλαράκια”, η γνωστή μας Courteney Cox; Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Bruce Springsteen είχε πάντα μια δυσκολία να γράψει τραγούδια που θα είναι πιασάρικα, θα αρέσουν στον πολύ κόσμο και θα έχουν μεγάλη επιτυχία. Το “Dancing In The Dark” ήταν το τελευταίο τραγούδι που γράφτηκε για το άλμπουμ του “Born In The USA” και αυτό προέκυψε μετά από απαίτηση του μάνατζέρ του Jon Landau, που του ζήτησε να γράψει οπωσδήποτε ένα κομμάτι κατάλληλο για hit single. Ήταν η κλασική περίπτωση ενός μάνατζερ ή παραγωγού, που φυτιλιάζει έως εξοργίζει τον καλλιτέχνη και τον κάνει να κάτσει κάτω και να βγάλει μια επιτυχία.

Ο Bruce το έγραψε το τραγούδι το ίδιο βράδυ…!

Και έγραψε στον στίχο για να περάσει το μήνυμα…

They say you gotta stay hungry

hey baby I’m just about starving tonight

Πράγματι, βγήκε αυτό ακριβώς που ήθελαν… μια μεγάλη επιτυχία! Και βέβαια ο Springsteen τα πήγαινε μια χαρά με τους 6 προηγούμενους δίσκους του. Και μάλιστα για το “Born In The USA” είχαν στη διάθεσή τους περίπου 70 τραγούδια. Αλλά ο Landau ήθελε ένα κομμάτι προκειμένου να διασφαλίσει την θέση του boss στην μουσική σκηνή, ως εκείνη του σούπερ σταρ ρόκερ.

Τα τραγούδια του άλμπουμ έγιναν ιδιαιτέρως αποδεκτά από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ιδίως όμως το “Dancing In The Dark”. Ο καλλιτέχνης αποκτούσε ένα μεγάλο εντελώς νέο κοινό, χωρίς όμως να δυσαρεστεί τους παλιούς φανατικούς του φίλους που τον ακολουθούσαν από χρόνια.

Με σκηνοθέτη τον φοβερό Brian DePalma, το βίντεο κλιπ του κομματιού γυρίστηκε σε συναυλία του Bruce Springsteen στο St. Paul Civic Center της Minnesota στις 29 Ιουνίου 1984. Είναι τότε που η άγνωστη εκείνο τον καιρό νεαρά Courteney Cox κλήθηκε από το casting να σταθεί στην πρώτη σειρά του κοινού και να κάνει την θαυμάστρια του Springsteen. Στη μέση του τραγουδιού, όπως θα διαπιστώσετε και στο βίντεο παρακάτω, ο Bruce καλεί την Courteney να ανέβει πάνω στη σκηνή και χορεύουν μέχρι το τέλος μαζί.

Στη συναυλία υπήρχε και πραγματικό κοινό και προκειμένου ο σκηνοθέτης DePalma να επανατοποθετήσει τις κάμερες του, ζήτησε από τον Springsteen να τραγουδήσει δύο φορές το κομμάτι. Το εν λόγω βίντεο κλιπ παίχτηκε κατά κόρον στο MTV.

Το “Dancing In The Dark” χάρισε στον Springsteen το πρώτο του βραβείο Grammy για τον Καλύτερο Άντρα Τραγουδιστή, το 1985. Επίσης βοήθησε το άλμπουμ “Born In the U.S.A.” να κάνει μια πορεία στο αμερικάνικο τσαρτ ανάλογη του “Thriller” του Michael Jackson.

To 1985 η Tina Turner έπαιζε την δική της εκτέλεση στην περιοδεία “Private Dancer” και την συμπεριέλαβε στο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ της “Tina Turner – Live in Tokyo”. Την ίδια χρονιά το κομμάτι ψηφίζεται από τους αναγνώστες του περιοδικού Rolling Stone ως το Σινγκλ της Χρονιάς.

Τέλος, το “Dancing In The Dark” είναι το μοναδικό τραγούδι του Bruce Springsteen που τραγούδησε ο Bob Dylan και το έκανε μόνο μια φορά, στο Toad’s Place του New Haven στο Connecticut, το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου 1990.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική). twitter:@IosifAvramoglou