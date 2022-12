Η δική μας Orianthi εξέφρασε την επιθυμία να παίξει στην Ελλάδα

Πάντα θαύμαζα τους μεγάλους και σπουδαίους κιθαρίστες της rock μουσικής σκηνής. Γι’ αυτό και από μικρός οραματιζόμουν μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα με τον Rory Gallagher, τον Eric Clapton, τον Steve Ray Vaughan και άλλους ανάλογης κλάσης. Με τους δύο πρώτους το όνειρο έγινε πραγματικότητα, ο Steve Ray Vaughan, ενώ πρόλαβα να τον δω live στο Greek Theatre του Los Angeles, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ νέος.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Σήμερα, η πιο σπουδαία νέα κιθαρίστρια, αν εξαιρέσουμε τους βετεράνους όπως ο Slash, είναι η Orianthi. Ναι, αυτή είναι καλύτερη rock κιθαρίστρια σήμερα στον κόσμο!

Γεννήθηκε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας από Έλληνες γονείς με πλήρες όνομα, Orianthi Penny Panagaris. Το γιατί είναι κορυφαία η πανέμορφη και ταλαντούχα Orianthi, θα το δούμε εκτενώς παρακάτω.

Σερφάροντας στο Twitter, έπεσα πάνω στη σελίδα της και της έγραψα αυτό το μήνυμα χωρίς να προσδοκώ ανταπόκριση: Hello, kalimera Orianthi from Athens, Greece. We’re so proud of you! Happy Holidays! Yiassou! 😍🌹🇬🇷

Εκείνη έκανε repost το σχόλιό μου και εξέφρασε την επιθυμία να επισκεφθεί τη χώρα μας μια μέρα (Can’t wait to visit one day ✨✨💜💕).

That's my wish too, especially as a promoter who made gigs for Rory Gallagher, Eric Clapton, Dire Straits in Athens & Salonica back in the '80s. Here's me on stage (and on shorts) watching Rory's back, as we had some problems on the stage front. Don't hesitate to contact me.💙 pic.twitter.com/T7CoFJE6Gg — Ιωσήφ Αβράμογλου🇬🇷 (@IosifAvramoglou) December 17, 2022

Τότε της απάντησα με ένα νέο δεύτερο σχόλιο, στο οποίο αναφέρομαι στις συναυλίες που είχα διοργανώσει στην Ελλάδα, το οποίο επίσης έκανε repost με έναν επιπλέον σχολιασμό: “Αυτό είναι τόσο ωραίο, θέλω και εγώ ένα” (That’s so rad 💜✨✨ haha I want to buy one).

That’s so rad 💜✨✨ haha I want to buy one https://t.co/tcBa1Dncu1 — orianthi (@orianthi) December 17, 2022

Η Orianthi ήταν παιδί-θαύμα! Άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 3 ετών και με την παρότρυνση του πατέρα της μετακινήθηκε στην κιθάρα σε ηλικία 6 ετών. Στα 11 της πήρε την πρώτη της ηλεκτρική κιθάρα. Στα 15 ξεκίνησε να γράφει τραγούδια, οπότε και ξεκίνησε η επαγγελματική της πορεία!

Είναι τότε που ξεκινάει να παίζει με διάφορα άγνωστα γκρουπ, αλλά εμφανίζεται στη σκηνή και με τον σπουδαίο κιθαρίστα, τον Steve Vai. Όταν ήταν 18, η Orianthi γνώρισε και έπαιξε μαζί με τον Carlos Santana. Το 2005 έβγαλε το ντεμπούτο άλμπουμ της “Violet Journey”, μετακόμισε στο Los Angeles και υπέγραψε συμβόλαιο με την Geffen Records. Έπαιξε στο Crossroads Guitar Festival του Eric Clapton και άνοιγε τις συναυλίες του Steve Vai.

Το 2011 η Orianthi συμμετείχε σε μία υπέροχη εκτέλεση του “Stairway To Heaven” των Led Zeppelin, στην οποία τραγούδησε η Mary J. Blige, με τη συνοδεία του Steve Vai και μίας μικρής ορχήστρας εγχόρδων.

Mary J. Blige with Orianthi & Steve Vai – “Stairway To Heaven”

Mary J. Blige with Orianthi & Steve Vai – “Stairway to Heaven Live”

Η Orianthi άνοιξε την 51η τελετή απονομής των βραβείων Grammy συνοδεύοντας την Carrie Underwood. Τότε είναι που την πλησιάζει το management του Michael Jackson, ο οποίος την εντάσσει ως επικεφαλής μουσικό στην μπάντα του για τις συναυλίες με τίτλο “This Is It”, που επρόκειτο να δώσει στο O2 Arena του Λονδίνου, από τις 13 Ιουλίου του 2009 μέχρι τις 6 Μαρτίου του 2010. Αλλά δυστυχώς τα σχέδια εκείνα ναυάγησαν με τον ξαφνικό θάνατο του Michael Jackson στις 25 Ιουνίου 2009. Πρόλαβαν όμως να μαγνητοσκοπηθούν μερικές πρόβες, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία για τον Michael Jackson με τίτλο “This Is It”.

Michael Jackson & Orianthi – This Is It – “Beat It” (Solo)

Michael Jackson & Orianthi – “Black or White”

Το 2010 συμμετείχε κάνοντας φωνητικά και παίζοντας κιθάρα στην επανέκδοση του “We Are the World”, που αυτή τη φορά ήταν για τα θύματα της Αϊτής, δίπλα σε μεγάλα ονόματα όπως οι: Quincy Jones, Lionel Richie, Justin Bieber, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Josh Groban, Tony Bennett, Mary J. Blige, Toni Braxton, Janet Jackson, Barbra Streisand, Miley Cyrus, Enrique Iglesias, Jamie Foxx, Wyclef Jean, Celine Dion, Carlos Santana, LL Cool J, will.i.am, Snoop Dogg, Patti Austin και πολλοί άλλοι.

Various Artists – “We Are The World 25 for Haiti”

Επίσης τραγούδησε μαζί με άλλους καλλιτέχνες, τους Jacksons, τον Smokey Robinson κ.ά., το “We Are The World” στην κηδεία του Michael Jackson, που έγινε στις 7 Ιουλίου 2009.

Michael Jackson Memorial – “We are the world”

Ενώ έπαιξε κιθάρα στο κομμάτι “Monster” του Michael Jackson με τη συμμετοχή του 50 Cent. Συνεργάζεται με καλλιτέχνες όπως οι: John Mayer, Mika, Kid Rock, Adam Lambert κ.ά.

Συνεργάζεται ευρέως με τον κιθαρίστα των Bon Jovi, τον Richie Sambora, με τον οποίο κάνει συναυλίες, περιοδείες, ηχογραφήσεις και συνάπτει και σχέση, που κρατάει για 4 χρόνια.

Richie Sambora and Orianthi – “Livin’ On A Prayer”

Το 2011 αναλαμβάνει κιθαρίστρια του Alice Cooper. Συνεργάζεται με τον Michael Bolton και με τον Dave Stewart των Eurythmics. Το 2013 εμφανίζεται στο γκαλά του Kennedy Center για να παίξει προς τιμήν του Carlos Santana μαζί με τον Steve Winwood και την Sheila E.

Steve Winwood and Sheila E. (with Orianthi) – Carlos Santana Kennedy Center Honors

Το 2017 ο μέγας Billy F Gibbons των Z.Z. Top φιλοξενεί την Orianthi πάνω στη σκηνή για να παίξουν μαζί το “Sharp Dressed Man”.

Billy F Gibbons ZZ Ward Orianthi – “Sharp Dressed Man”

Orianthi – “Voodoo Child” Live

Φέτος η Orianthi έβγαλε το 5ο στούντιο άλμπουμ της με γενικό τίτλο “Rock Candy”, απ’ όπου ξεπήδησε ως πρώτο σινγκλ το “Light It Up”.

Orianthi – “Light It Up”

