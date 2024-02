Γιώργος Λάνθιμος: Πόσο καλά ξέρει την Έμα Στόουν; Το ξεκαρδιστικό βίντεο για την φιλία τους

Στην τελευταία συνεργασία τους στο Poor Things ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν δείχνουν ότι εκτός από πολύ καλοί φίλοι είναι και εξαιρετικοί συνεργάτες.

Τώρα το περιοδικό Variety αποφάσισε να τεστάρει την φιλία τους και πόσο πραγματικά γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Σε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο η δημοσιογράφος του περιοδικού τους κάνει δύσκολες ερωτήσεις και ο καθένας πρέπει να δώσει την απάντηση του γραπτώς.

Όταν ρωτήθηκε σε ποιο άθλημα διέπρεψε ο Γιώργος Λάνθιμος η Έμα Στόουν απάντησε πολύ εύκολα το μπάσκετ. Ωστόσο απέτυχε να μαντέψει που γνώρισε την σύζυγο του ο σκηνοθέτης. Η ηθοποιός νόμιζε ότι είχαν συναντηθεί για πρώτη φορά στο θέατρο. Ωστόσο ο Γιώργος Λάνθιμος της θύμισε ότι γνωρίστηκαν στην ταινία Attenberg.

Ο σκηνοθέτης κατάφερε να δώσει περισσότερες σωστές απαντήσεις για την φίλη του με αποτέλεσμα να αναφωνήσει η Έμα Στόουν: «Τελικά εγώ δεν σε ξέρω καθόλου».

How well do Emma Stone and Yorgos Lanthimos know each other? https://t.co/vSPeEaDv6y pic.twitter.com/iHkktmKcTf

— Variety (@Variety) February 21, 2024