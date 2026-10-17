Δημήτρης Κίτσος: «Μια φορά έπαθα κρίση πανικού σε παράσταση – Με την ψυχοθεραπεία απαλύνεται ο φόβος της απόρριψης»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, με την Αθηναΐδα Νέγκα, βρέθηκε ο Δημήτρης Κίτσος, όπου μίλησε για την οικογένειά του, τον χωρισμό των γονιών του, αλλά και την προσωπική του μάχη με τις κρίσεις πανικού.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε με θαυμασμό στη μητέρα του, περιγράφοντάς την ως έναν δραστήριο και περιπετειώδη άνθρωπο, ενώ εξήγησε πως ο χωρισμός των γονιών του ήταν η σωστή επιλογή, καθώς, όπως είπε, όταν υπάρχουν έντονες διαφωνίες, δεν χρειάζεται να πιέζονται οι καταστάσεις.

«Η μητέρα μου ήταν παιδίατρος. Είναι φοβερή, έχει γυρίσει όλον τον κόσμο, πάρει δίπλωμα ιστιοπλοΐας και έχει κάνει παρά πέντε. Μάλλον είναι ο πιο περιπετειώδης δεδομένων και των συνθηκών, το πως μεγάλωσε, ότι ήταν μια μητέρα μόνη. Είναι χωρισμένοι οι γονείς. Είμαι παιδί χωρισμένων γονιών ευτυχώς. Όταν υπάρχει σύγκρουση και διαφωνία χαρακτήρων, καλό είναι να μην το ζορίζεις το πράγμα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν είναι από τους γιατρούς του πάρε αμέσως φάρμακα και με εμένα. Δεν στρεσαριζόταν ποτέ. Πολλές φορές μου έλεγε ότι είναι από stress όταν με έβλεπε».

Αναφορικά με τις κρίσεις πανικού και το πόσο καταλυτικά λειτούργησε η ψυχοθεραπεία στο να διαχειριστεί την απόρριψη δήλωσε:

«Μια φορά έπαθα κρίση πανικού σε παράσταση. Είχα δύο σοβαρά μυϊκά θέματα και δεν μπορούσαν να γυμναστώ όσο θέλω για τη γυμναστική. Έτρεχα για φυσιοθεραπείες. Όλο αυτό μου έφερε μια κρίση πανικού. Έκλαιγα και γελούσα και είχα σφίξει τα χέρια και τους έλεγα να μην τα ανοίξουν», μοιράστηκε με το κοινό ο ηθοποιός και συμπλήρωσε:

«Με τη ψυχοθεραπεία απαλύνεται ο φόβος της απόρριψης. Εγώ βρίσκω την ισορροπία μου, αλλά έχω πολλές περιοχές ακόμα που γυρνάνε τα τραύματα. Νιώθω ανεπάρκεια με τη δουλειά συνέχεια ή και από μικρή αφορμή ή από μια σειρά μικρών πραγμάτων. Εκεί κλειδώνει πιο ισχυρά».