Διάσημος μουσικός παραγωγός κατηγορείται ότι βίασε θαυμάστριά του και την άφησε έγκυο – «Δεν είναι αλήθεια» λέει ο δικηγόρος του

Διάσημος μουσικός παραγωγός κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση, η οποία μάλιστα κατέληξε σε εγκυμοσύνη.

Πρόκειται για τον Leland Tyler Wayne, ευρύτερα γνωστός κι ως Metro Boomin, σε βάρος του οποίου κατατέθηκε μήνυση για σεξουαλική επίθεση και βιασμό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του US Weekly, η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση φέρεται να είναι και έγκυος.

Black Female by the name of Vanessa LaMaistre is now accusing accomplished Christian music producer Metro Boomin of a Rape that occurred in September of 2016 and is seeking financial damages.

She claims she needed a getaway trip after the death of her 9 month old son to Vegas…

