Δάκης: Ο “αιώνιος έφηβος” με το πλατύ χαμόγελο – Τα παιδικά χρόνια στην Αλεξάνδρεια και τα τραγούδια που άφησαν εποχή

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Δάκη.

Ο Δάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς στις 26 Αυγούστου. Ο πατέρας του Γιώργος, λογιστής σε μεγάλη εταιρεία, δεν αγαπούσε καθόλου τη μουσική. Αντίθετα, από την πλευρά της μητέρας του Μερόπης, που ποτέ δεν τον φώναξε με το πραγματικό του όνομα – Βρασίδας- (Χαραλαμπίδης το επίθετο), είχαν αναδειχθεί καλλιτέχνες όπως ο θείος του και ο αξέχαστος ξάδελφός του Ντέμης Ρούσσος.

Μεγάλωσε σε μια “πολυεθνική γειτονιά” και έτσι άρχισε από πολύ νωρίς να μιλάει πολλές γλώσσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλούσε έξι γλώσσες και τραγουδούσε σε επτά. Από μαθητής ακόμα εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Λάτρευε το ραδιόφωνο και άκουγε ξένα τραγούδια και όταν από το Β’ Πρόγραμμα άκουγε τις φωνές της Γιοβάννας, της Μούσχουρη και του Βογιατζή, ένοιωθε πως άγγιζε την Ελλάδα.

Τα πρώτα βήματα στο τραγούδι

Στις αρχές της δεκαετίας 60 ξεκίνησε να τραγουδάει ερασιτεχνικά, με διάφορα γκρουπάκια, όπως το “Lambis et son ensemble” που είχε φτιάξει με κάποιους φίλους του και εμφανίζονταν στο κέντρο “L’Aiglon” της Αλεξάνδρειας. Εκείνη την εποχή η Νάντια Κωνσταντοπούλου που είχε πάει για εμφανίσεις στην Αλεξάνδρεια τον είδε και του πρότεινε να πάει στην Αθήνα για να κάνει καριέρα.

Αυτό τελικά έγινε μετά από δύο χρόνια. Φτάνοντας στην Αθήνα συνάντησε κάποιους φίλους του μουσικούς που αποτελούσαν το συγκρότημα “Πλέη Μπόυς”. Του ζήτησαν να τραγουδήσει κάποια ξένα τραγούδια στο κλαμπ που δούλευαν.

Εκείνο το βράδυ ο ιδιοκτήτης ενός νυκτερινού κέντρου, της “Αργώ”, είχε πάει για να τους ακούσει και να υπογράψει συμβόλαιο μαζί τους. Είδε και τον Δάκη και επέμεινε σε μια συνεργασία. Από αυτό το σημείο αρχίζει η ανοδική πορεία της καριέρας του. Λίγο αργότερα ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο με τους “Πλέυ Μπόυς” και το τραγούδι “Deep in the heart of Athens”.

Ακολουθούν κι άλλοι μικροί δίσκοι με ξένο ρεπερτόριο. Αργότερα ο συνθέτης Κώστας Ξενάκης θα τον συμβουλεύσει να ερμηνεύσει ελληνικά τραγούδια, έτσι το 1968 ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι στα ελληνικά σε μουσική του Κώστα Ξενάκη, το “Γεια σου σ΄ευχαριστώ”.

Ακολούθησαν εμφανίσεις στην Αθηναία, στο Hilton, στα Αστέρια. Στο Hilton, το 1968, τον βλέπει ο Γάλλος παραγωγός Ζεράρ Σαχινιάν και ζητάει από τον Μίμη Πλέσσα να γράψει ένα τραγούδι για τον Δάκη, για την ταινία “La coeur chaud”(Ζεστή καρδιά).

Αυτή ήταν και η αρχή της συνεργασίας του με τον Μίμη Πλέσσα που του γράφει για την ταινία το τραγούδι “Αλήθεια”σε στίχους του Πέτρου Πανταζή.

Παράλληλα, την ίδια εποχή, ο Μίμης Πλέσσας του έγραψε το “Τόσα καλοκαίρια” σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ο Γιάννης Δαλιανίδης του ζήτησε να το τραγουδήσει στα γυρίσματα της ταινίας “Γοργόνες και Μάγκες”, όμως λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στο Hilton ο Δάκης δεν μπόρεσε να πάει στο γύρισμα που θα γινόταν στην Ύδρα και έτσι το τραγούδι γυρίστηκε μόνο με τη φωνή του και τη Μαίρη Χρονοπούλου και τον Λάκη Κομνηνό να χορεύουν.

Ο πρώτος δίσκος του Δάκη

Την επόμενη χρονιά σε μουσική Μίμη Πλέσσα, κυκλοφορεί ο πρώτος του μεγάλος, προσωπικός δίσκος, “Το ωροσκόπιο της αγάπης”. Οι στίχοι από τον Δ. Ιατρόπουλο, Α.Δασκαλόπουλο, Σ.Τσώτου και άλλους. Τραγούδια όπως το “Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά”, “Κορίτσι στάσου να σου πω”, “Μάζευα στα χέρια μου βροχή”, “Στη σελίδα 18” γίνονται τεράστιες επιτυχίες.

Και γύρω στο 1970 το όνομα του Δάκη αναβοσβήνει πια με τεράστια γράμματα στα καλύτερα κοσμικά κέντρα της Αθήνας. Δειλινά, Φαντασία, Νεράιδα, Αστέρια, Διογένης, Αθηναία, Ρεξ και πολλά άλλα.

Συνεργάζεται με πολλούς μεγάλους συνθέτες, όπως Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Κώστας Χατζής, Γιώργος Χατζηνάσιος,Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Μανίκας, Νίκος Λαβράνος, Γιώργος Θεοδοσιάδης, Αλέκος Χρυσοβέργης, Χάρης Χαλκίτης, Αλέξης Παπαδημητρίου κ.α. Τραγουδάει στίχους των Πυθαγόρα, Λευτέρη Παπαδόπουλου, Δημήτρη Ιατρόπουλου, ΣώτιαςΤσώτου, Ξενοφώντα Φιλέρη κ.α. και συνεργάζεται με τα περισ- σότερα μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού όπως Μαρινέλλα, Γιάννης Πάριος, Αλέκα Κανελλίδου, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση, Χριστιάνα, Μπέσσυ Αργυράκη, Αδελφές Μπρόγιερ, Φίλιππος Νικολάου, Πασχάλης, Μαντώ και τόσους άλλους.

Συμμετέχει 4 φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και σε διεθνή φεστιβάλ αποσπώντας βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Παράλληλα εμφανίζεται σε θεατρικές παραστάσεις, σε κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικά shows.

Το 1971 στα Δειλινά γνωρίζεται με τις Αδελφές Μπρόγιερ, την Έρρικα και την Μαργαρίτα , και φτιάχνουν ένα εκπληκτικό τρίο. Για πέντε χρόνια παρουσιάζουν μαζί ένα έξοχο πρόγραμμα βασισμένο στο τραγούδι και στο χορό. Εμφανίζονται μαζί εκτός από τα νυκτερινά κέντρα σε θεατρικές παραστάσεις και στην τηλεόραση. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά Η δισκογραφία του αποτελείται από 39 LP & CD και 19 singles & 45άρια. Στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του με τον Μίμη Πλέσσα, που έχει τον τίτλο «Moments», ο Δάκης ερμηνεύει τα βραβευμένα τραγούδια του συνθέτη σε επτά γλώσσες, έτσι ακούμε το Ένας ουρανός μ’ αστέρια στα αγγλικά, το Ποιός το ξέρει στα γαλλικά, τις Θαλασσιές χάντρες στα αραβικά, το Τι κρίμα στα ισπα- νικά κλπ.

Ο ίδιος ο συνθέτης γράφει: “Το πείσμα μου να μην ακολουθώ την επιτυχία σαν συνταγή και να αποφεύγω τη μανιέρα, μ΄έφεραν μετά τη ξεχωριστή επιτυχία του “Δρόμου” μπροστά σε μια πρόκληση. 1970. Ένας ευγενικός, όμορφος νέος και με ιδιαίτερη χροιά στη φωνή, μου προτάθηκε από τη Minos. Δεν δίστασα και με ταλαντούχα νιάτα γύρω μου κάναμε το “Ωροσκόπιο της αγάπης”. Απρόσμενα θα ‘λεγα τραγούδια μου με στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, του Δημήτρη Ιατρόπουλου, της Βεατρίκης Δαλαμάγκα, έγιναν επιτυχίες.

Δείτε φωτογραφίες από σταθμούς της καριέρας του

1972 Δειλινά Τζελσομίνα, Δάκης, Μίλλυ και Πασχάλης 1976 Στο κέντρο “Μοστρού” στην Πλάκα με τον Δημήτρη Μητροπάνο, τη Χριστιάνα, τον Σωτήρη Μουστάκα και τις Αδελφές Δήμα

Ο Κώστας Χατζής συναντά τον Δάκη που τραγουδούσε τότε στη Φαντασία και του προτείνει να συνεργαστούν μαζί με την Ελπίδα.

Από τη συνεργασία αυτή προκύπτει ο τριπλός δίσκος “Ελπίδα – Δάκης στου Κώστα Χατζή” που ηχογραφήθηκε στην μπουάτ “Σκορπιός” της Πλάκας τον Μάρτη του 1977.

Η Ελπίδα και ο Δάκης προσαρμόζονται πλήρως στο στυλ του συνθέτη παρόλο που προέρχονται από ένα άλλο είδος τραγουδιού. Δυστυχώς ο δίσκος, παρότι πηγαίνει πολύ καλά, αποσύρεται χωρίς να έχουν διευκρινιστεί ποτέ οι λόγοι.

Η συνεργασία με τον Κώστα Χατζή ήταν και η αφορμή για τη συνεργασία του Δάκη με τη Μαρινέλλα την ίδια χρονιά. Για δυο σεζόν εμφανίζονται στην μπουάτ ZOOM στην οδό Κυδαθηναίων στην Πλάκα μαζί με τους Αθηναίους, τον Γιώργο Πολυχρονιάδη, τη Τζίνα Σπηλιωτοπούλου, τη Νάντια Καραγιάννη, Αδελφούς Τζαβάρα και τον Στέλιο Ζαφειρίου.

1979

“Νεράιδα”

Με τη Μπέσσυ Αργυράκη και την Κατιάνα Μπαλανίκα

Αρχές της δεκαετίας του ’80 ξεκινά άλλη μια σημαντική συνεργασία του Δάκη. Με την Αλέκα Κανελλίδου συνεργάζονται με μεγάλη επιτυχία για πέντε χρόνια.

1984

Συμμετέχει στη συναυλία “50 Χρόνια Γιάννης Σπάρτακος” που γίνεται στο Θέατρο του Λυκαβητού.

Στον δίσκο που κυκλοφόρησε μετά συμμετέχει με δύο τραγούδια, το “Όνειρα κοριτσιών” και “Πιτσιρίκα”, ενώ σε εκπομπή της ΕΡΤ για τον Γιάννη Σπάρτακο τραγουδάει το “Όνειρα κοριτσιών” και το “Θα σε πάρω να φύγουμε”(ντουέτο με την Άντζελα Ζήλεια).

1993

Το ειδικό βραβείο στα Μουσικά βραβεία Ποπ Κορν για το 1993, απονέμεται στον Δάκη για την πολύχρονη προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι.

1994

Συνεργάζεται στο On the rocks με τον Πασχάλη, τη Σοφία Βόσσου, την Ελίνα Κωνσταντοπούλου και την Δέσποινα Βανδή στα πρώτα της βήματα.

1995

Συνεργάζεται στο Taboo με τους συνθέτες Μίμη Πλέσσα και Γιώργο Χατζηνάσιο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Δήμητρα Παπίου, ο Γιάννης Κούτρας, η Λόρνα, η Άννα Μελίτη και ο Νίκος Κρητικός. Από τη συνεργασία αυτή κυκλοφορεί ο δίσκος “Πρόβα Τζενεράλε”, ζωντανή ηχογράφηση από το Taboo.

Κινηματογράφος “Εμείς οι αμαρτωλοί”- 1966 Η πρώτη επαφή του Δάκη με τον κινηματογράφο ήταν στην ταινία “Εμείς οι αμαρτωλοί” όπου δεν εμφανίζεται αλλά “δανείζει” τη φωνή του στον Χρήστο Νέγκα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Αλεξάνδρα Λαδικού, ο Χρήστος Νέγκας, ο Θεόδωρος Έξαρχος και εκτός από τον Δάκη τραγουδά η Πόπη Αστεριάδη. Μουσική – Χρήστος Μουραμπάς “Γοργόνες και Μάγκες”- 1968 Ο Δάκης τραγουδάει το “Τόσα καλοκαίρια” του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, και πάλι χωρίς να εμφανίζεται γιατί την ημέρα που γινόταν το γύρισμα στην Ύδρα δεν μπο- ρούσε να είναι εκεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Αθήνα. Στην ταινία τραγουδούν επίσης η Μαρινέλλα και ο Γιάννη Πουλόπουλος. Μουσική – Μίμης Πλέσσας “Le coeur chaud” – 1969 Στην ελληνογαλλική ταινία “Le coeur chaud” (Ζεστή καρδιά) τραγουδάει το τραγούδι “Αλήθεια”. Τη μουσική έγραψε ο Μίμης Πλέσσας και τους στίχους ο Πέτρος Πανταζής. Τα γυρίσματα γίννται στη Ρόδο. Στην ταινία τραγουδάει και ο Γιάννης Πουλόπουλος. “Η θεία μου η χίπισσα” – 1970 Επόμενη ταινία “Η θεία μου η χίπισσα” με πρωταγωνιστές τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, τη Νόρα Βαλσάμη κ.α. Τραγουδούν επίσης ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Ρένα Κουμιώτη και ο Δημήτρης Ταμπόσης. Η μουσική είναι του Μίμη Πλέσσα και ο Δάκης ερμηνεύει το τραγούδι “Αυτό το καλοκαίρι” σε στίχους του Αλέκου Σακελλάριου. “Ομορφες μέρες”- 1970 Πρωταγωνιστούν η Αλεξάνδρα Λαδικού ,ο Διονύσης Παπαγιαννόπου- λος, η Βίλμα Κύρου, η Ελένη Ανουσάκη κ.α. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Σπανός και ο Δάκης τραγουδά το “Ήρθα ξανά κοντά σου” (στίχοι Κ.Ασημακόπουλος). Τραγουδούν ακόμα: Δήμητρα Γαλάνη, Μανώλης Μητσιάς, Μιχάλης Βιολάρης,Γιώργος Μαρίνος,Πόπη Αστεριάδη και Γιώργος Δανέζης “Ο παραγιός μου ο ραλίστας”- 1971 Στην ταινία “Ο παραγιός μου ο ραλίστας” τραγουδάει το “Κλείσε τα μάτια και θυμήσου της Β.Δαλαμάγκα. Πρωταγωνιστούν ο Νίκος, Σταυρίδης, ο Αλέκος Τζανετάκος, η Ελένη Προκοπίου κ.α. και τραγουδούν ακόμη οι Charms. “Αεροσυνοδός”- 1971 Στην ταινία ερμηνεύει το τραγούδι “Μαργαρίτα” του Γιώργου Θεοδοσιάδη σε στίχους Σώτιας Τσώτου. Πρωταγωνιστούν ο Φαίδων Γεωργίτσης, η Χαριτίνη Καρόλου κ.α. Τραγούδι ο Δάκης και η Τάμμυ. Τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Γιώργος Θεοδοσιάδης. “Η Αλίκη της σύγχρονης γενιάς”- 1973 Και πάλι με το τραγούδι”Μαργαρίτα” σε αυτή την ταινία που πρωταγωνιστούν η Άννα Ιασωνίδου ,ο Θανάσης Μυλωνάς,ο Λαυρέντης Διανέλλος κ.α. Στο τραγούδι και η Καίτη Γκρέυ. “Tango 2001”- 1973 Στην ταινία αυτή του Κώστα Καραγιάννη τραγουδάει – χωρίς να εμφανίζεται ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Η ταινία προβλήθηκε και στο εξωτερικό με τον τίτλο “Tango of Perversion”, ενώ κόπηκε στα προκριματικά του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1973. Πρωταγωνιστούν ο Λάκης Κομνηνός, ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης κ.α. Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Σπανός. “Island of death”- 1975 Στην ταινία αυτή του Νίκου Μαστοράκη ο Δάκης ακούγεται χωρίς να εμφανίζεται σε δύο τραγούδια του Νίκου Λαβράνου. Destination(στίχοι Ν.Μαστοράκης) και Do you love me (ντουέτο με τη Μίλλυ). Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στη Μύκονο.

Η δισκογραφία του Δάκη

L.P. & CD

Το ωροσκόπιο της αγάπης («Μίνος», 1970) Δάκης Special («Μίνος», 1973) Ελάτε μαζί μου («Μίνος», 1974) Δάκης 100% («Μίνος», 1975) Δάκης 72 («Μίνος», 1971) Δάκης («Μίνος», 1976) Παιχνίδι με τη φωτιά («Μίνος», 1989) Τσάι με λεμόνι («Μίνος», 1992) 2.000 φιλιά («Μίνος», 1994) Θωρακισμένη Mercedes («Μίνος», 1991) Τα ωραιότερα μου τραγούδια («Philips», 1995) Το πρώτο μας πάρτυ («Μίνος», 1991) Welcome to Greece («Μίνος», 1974) Μην ξεχνάς («Philips») Άκρως απόρρητο («Athenaeum») Καινούργια ζωή («Athenaeum») Τώρα θα μείνω («Polygram») Αντίο Μαίρη («Philips») Ελπίδα, Δάκης στον Κώστα Χατζή («Philips») Νιάτα («Μίνος», 1974) Χιτάκια ελληνικά («Μίνος», 1989) Πρόβα τζενεράλε («Lyra», 1995) Όμορφες μέρες («Lyra», 1970) Για τα παιδιά («Philips») Χριστούγεννα («Philips», 1980) Περίπτωση («Alfa Mi Records», 1998) Στην Αλεξάνδρεια («Alfa Mi Records», 1996) Τα τραγούδια που αγάπησα («FM Records») Ταξίδι στον χρόνο («FM Records») Αγάπη μου πού να’σαι («Philips», 1983) Το χρώμα της ελπίδας («MBI», 1997) Back to the 70’s («Μίνος», 2005) Greek Top Hits Symposium («Αλέξανδρος», 1986, Κύπρος) Yiassou Ellada («Αλέξανδρος», 1986, Κύπρος) Aμήν («Crescendo», 1995, ΗΠΑ) Έλα κοντά μου («Αλέξανδρος», 1987, Κύπρος) Τα τραγούδια του Θεού (Κέντρο Πολιτισμού «Ήλιος», 1999) Moments («Μίνος», 2008)

Singles CD & 45άρια

Κοχύλι από το Αιγαίο (Προκριματικά Eurovision, 1982) Η αλήθεια (από την ταινία Le Coeur chaud 1969) Γειά σου σ’ευχαριστώ Deep in the heart of Athens (1964) Gaston Monsieur Cannibal Mourir ou vivre Κλείσε τα μάτια και θυμήσου Αντίο Μαριάννα Μίλα μου Tu veux out u veux pas Το μυαλό μου έχασα («Alfa Mi Records», 1999) Δάκης & Musico («Universal») Bostella D’Oriente Tu me reviens Tant mieux si tu pars Άργησες να’ρθεις (1972) Έρωτα παντοτινέ μου (2η Ολυμπιάδα Τραγουδιού, 1969) Μόνο εσύ (Προκριματικά Eurovision, 1980)

Πηγή: www.dakis.net wikipedia