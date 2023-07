Χάρι Στάιλς: Τον χτύπησαν με αντικείμενο κατά τη διάρκεια συναυλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Το τελευταίο θύμα μίας πολύ επικίνδυνης “μόδας” φαίνεται να είναι ο Χάρι Στάιλς, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι το Σάββατο (8/7) κατά την διάρκεια συναυλίας του στην Βιέννη. Η ανησυχητική αυτή τάση θέλει θεατές που πάνε σε συναυλίες να πετούν πράγματα στους τραγουδιστές που βρίσκονται επί σκηνής.

Ο διάσημος καλλιτέχνης, που ξεκίνησε την καριέρα του ως μέλος των “One Direction”, το βράδυ του Σαββάτου έδινε μία συναυλία στην Βιέννη. Ενώ βρισκόταν στην σκηνή, ξαφνικά ένα αντικείμενο εκτοξεύεται από την πλευρά των θεατών και τον χτυπά στο μάτι. Ο ίδιος όπως φαίνεται και σε βίντεο που ήρθε στην δημοσιότητα, λύγισε από τον πόνο, ακουμπώντας το μάτι του με το χέρι του.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG

— Pop Crave (@PopCrave) July 9, 2023