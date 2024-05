Athens Comedy Festival: Φισφής-Μακαλιάς στήνουν για 6η χρονιά τη μεγαλύτερη γιορτή γέλιου

To Athens Comedy Festival επιστρέφει 30 Μαΐου με 2 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με πάνω από 80 κωμικούς και λαμπερούς guests.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Δεν ξέρω αν έξι χρόνια πριν, όταν ο Λάμπρος Φισφής και ο Δημήτρης Μακαλιάς εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν το πρώτο φεστιβάλ κωμωδίας περίμεναν πως το όραμά τους αυτό θα γινόταν θεσμός…Σημασία έχει, ότι το πέτυχαν!!!

Φέτος, τo Athens Comedy Festival επιστρέφει πιο μεγάλο από ποτέ, για 4 ημέρες, σε 4 αίθουσες, με περισσότερες από 30 παραστάσεις και πάνω από 80 κωμικούς!

Και δεν σταματούν εδώ οι εκπλήξεις! Λάκης Λαζόπουλος, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βάσω Λασκαράκη, Αντίνοος Αλμπάνης, Θοδωρής Μαραντίνης, Θανάσης Αλευράς, Παρθένα Χοροζίδου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Δανάη Μιχαλάκη, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Jerome Kaluta θα συμμετέχουν επίσης στο Athens Comedy Festival αυτές τις τέσσερις μέρες ως guests.

Οι φετινές παραστάσεις του Athens Comedy Festival περιμαλβάνουν πολυσχηματικά Comedy Clubs, tailor made παραγωγές, work in progress παραστάσεις, τα αγαπημένα «Κάψε το Σενάριο», «Big Talk Live», «Comedy Battle», το μεγαλύτερο που έγινε ποτέ «Logopaignia Fight Night», ενώ θα ξαναδούμε το «oι 1000», τη live μεταφορά σε θεατρική σκηνή της τηλεοπτικής εκπομπής «οι 100» του Star TV, μετά την μεγάλη περσινή του επιτυχία.

Για πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ συμμετέχουν και αγαπημένα Live Podcast Shows.

Το 6ο Athens Comedy Festival απαρτίζεται από το μεγαλύτερο αριθμό κωμικών που έχει υπάρξει ποτέ. Περισσότεροι από 80 από τους κορυφαίους Έλληνες stand up comedians, αλλά και ηθοποιοί και μουσικοί θα ανέβουν στις σκηνές του Athens Comedy Festival και θα μας χαρίσουν άπλετο γέλιο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Athens Comedy Festival

Πέμπτη 30 Μαΐου

19:45 | Thursday Comedy Jam

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Αριστοτέλης Ρήγας, Δήμητρα Νικητέα, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ, Γιώργος Αλεβίζος, Λούης Πατσαλίδης, Δημήτρης Παλλιγκίνης, Οδυσσέας Μαυρομμάτης, Κωνσταντίνος Capitano

20:00 | Καμένος στη μετάφραση

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Δημήτρης Δημόπουλος

20:15 | Ροκσταριλίκια

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Χρήστος Πέτρου, Θοδωρής Αδαμάκος. Guest: Σπήλιος Φλώρος

20:30 | Κάψε το Σενάριο

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος

22:00 | Big Talk

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιώργος Αγγελόπουλος

22:15 | Μίνιμαλ – The Podcast Game Show

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Ήρα Κατσούδα. Guest o Jerome Kaluta

22:30 | Thursday Comedy Club

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Διονύσης Ατζαράκης, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Μιχάλης Σεβαστέρης, Μιχάλης Μαθιουδάκης

Παρασκευή 31 Μαΐου

19:45 | Friday Comedy Jam

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Ανδρέας Πασπάτης, Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Γιάννης Ρούσσος, Κωνσταντής Μπίτσης, Μελίνα Κόλλια, Απόλλων Γαρπόζης, Δημήτρης Χριστοδούλου

20:00 | ONELINERάιδες

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Πάρις Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Σταμάτης Αθανασάκης, Μιχάλης Σεβαστέρης

20:15 | Μαρμελάδα Φράουλα

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Στέλιος Ανατολίτης, Χάρης Νταρζάνος . Guest η Χρύσα Κατσαρίνη

20:30 | Οι 1000

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Ζήσης Ρούμπος, Μιχάλης Μαθιουδάκης. Guest η Ιωάννα Κολλιοπούλου

21:30 | Χωρίς

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Παναγιώτης Κούδας, Κωνσταντής Μπίτσης

22:00 | Snap – Athens Queer Comedy Club

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Χριστίνα Βούλγαρη, Δήμητρα θωμά, Λάλα Κωλοπή, Λευτέρης Κουλώνης, Lucumaki, Σαββούλα Οικονόμου

22:15 | Βλακεία Παράσταση

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος

22:30 | Friday Comedy Club

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Βύρων Θεοδωρόπουλος, Θανάσης Σαμαράς, Ήρα Κατσούδα, Θωμάς Ζάμπρας

23:15 | Party With the Crowd

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Θοδωρής Αδαμάκος, Χρήστος Πέτρου, Στέλιος Ανατολίτης, Αλέξανδρος Τιτκώβ, Δήμητρα Νικητέα

Σάββατο 1 Ιουνίου

18:00 | English Comedy Club

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Athina Kefalopoulos, Dominik Sits, Kinthia, Lambros Fisfis, Odysseas Deniz Ürem, Rasheed Ghalli, Stavroula Pabst, Dimitris Botsas, Dimitris Doukoglou

19:45 | Saturday Comedy Jam

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Βαγγέλης Μουλαράς, Παναγιώτης Κούδας, Θοδωρής Αδαμάκος, Χάρης Νταρζάνος, Blink Mike, Διογένης Παπαδάκης, Σταμάτης Αθανασάκης, Κύνθια

20:00 | Μουσική Κωμωδία

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Θάνος Αυγερινός, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Αριστοτέλης Ρήγας, Απόλλων Roach, Στέλιος Ανατολίτης, Μάριος Δημητρόπουλος,

Πάρις Ρούπος

20:30 | Comedy Battle

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βάσω Λασκαράκη, Αντίνοος Αλμπάνης, Θοδωρής Μαραντίνης, Θανάσης Αλευράς, Παρθένα Χοροζίδου, Γιώργος Παπαγεωργίου, Δανάη Μιχαλάκη, Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος. Μουσική: Οnirama

21:30 | Θεσσαλονίκη Showcase (SKG Comedy)

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Θανάσης Σαμαράς, Αλέξανδρος Μουρατίδης, Αλέξανδρος Τσιγγίλης, Χριστίνα Μπάκου, Παναγιώτης Χατζής, Γιώργος Φαρφαρατζής

22:00 | Would I lie to you?

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Μιχάλης Μαθιουδάκης, Θωμάς Ζάμπρας

Δημήτρης Χριστοφορίδης, Idra Kayne, Νεφέλη Φασούλη

Host: Βύρων Θεοδωρόπουλος

22:15 | Πλην 30

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Λούης Πατσαλίδης

22:30 | Saturday Comedy Club

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Γιώργος Χατζηπαύλου, Στέλιος Ανατολίτης, Ηλίας Φουντούλης, Χρύσα Κατσαρίνη

23:45 | Raw Comedy Night

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Αλέξανδρος Τιτκώβ, Άγγελος Σπηλιόπουλος, Παναγιώτης Κούδας, Χριστίνα Μπάκου, Ηλίας Φουντούλης, Μιχάλης Μαθιουδάκης. MC Απόλλων ‘Roach’ Γαρπόζης

Κυριακή 2 Ιουνίου

18:00 | Σούπερ Δύναμη

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Ζήσης Ρούμπος

18:00 | Για Πολλά Γούστα

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Δήμητρα Νικητέα, Μελίνα Κόλλια

19:45 | Sunday Comedy Jam

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Δημήτρης Δημόπουλος, Σπήλιος Φλώρος, Πάρις Ρούπος, Μάριος Δημητρόπουλος, Χρήστος Πέτρου, Ειρήνη Ξυγκάκη, Δημήτρης Χοντίδης, Γιώργος Καραμανλής

20:00 | Κράουντ-Γουόρκ!

Αίθουσα Ιφιγένεια

Παίζουν: Γιώργος Χατζηπαύλου

20:15 | Είμαι Υπέρ

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Αριστοτέλης Ρήγας + guests

20:30 | Κάψε το Σενάριο

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Λάμπρος Φισφής, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος

21:30 | Παραγγελιές

Αίθουσα Θόλος

Παίζουν: Δημήτρης Δημόπουλος, Χρύσα Κατσαρίνη, Ήρα Κατσούδα

22:00 | Logopaignia Fight Night

Αίθουσα Ιφιγένεια

Ηλίας Φουντούλης, Άγγελος Κυριακίδης, Κώστας Κρύος, Μελίνα Κόλλια, Αλέξανδρος Πασπαρδάνης, Απόλλων Roach, Δήμητρα Νικητέα, Οδυσσέας Ντενίζ Ουρέμ, Κωνσταντής Μπίτσης, Μάριος Δημητρόπουλος, Σταύρος Μαργιώλος, Ρούλη Μπουραντά, Βαγγέλης Αναστασίου, Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Ειρήνη Ξυγκάκη, Δημήτρης Χοντίδης, Μιχάλης Σεβαστέρης, Σταμάτης Αθανασάκης, Χάρης Νταρζάνος, Έμιλυ Ντάνου, Αριστοτέλης Ρήγας, Χριστίνα Μπάκου, Πάρις Ρούπος, Δημήτρης Παπαργύρης

22:15 | Σέικερ

Αίθουσα Ηρακλής

Παίζουν: Άγγελος Σπηλιόπουλος, Γιάννης Ρούσσος, Δομήνικος Διαμαντής – Μπαλάσκας, Μάνος Ποντίκης

22:30 | Sunday Comedy Club

Αίθουσα Αντιγόνη

Παίζουν: Λάκης Λαζόπουλος, Λάμπρος Φισφής, Αλέξανδρος Τιτκώβ, Δημήτρης Χριστοφορίδης

Official Website: www.athenscomedyfestival.gr