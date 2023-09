Άστον Κούτσερ – Μίλα Κούνις: Πήραν θέση κατά του Ντάνι Μάστερσον – «Είμαστε με τα θύματα»

Τον γύρο του διαδικτύου είχαν κάνει οι επιστολές του Άστον Κούτσερ και της Μίλα Κούνις υπέρ του Danny Masterson για τις κατηγορίες βιασμού. Οι ηθοποιοί πριν καν βγει η απόφαση του δικαστηρίου τον υποστήριζαν, με το κοινό να τους «λιθοβολεί» για αυτήν τους την κίνηση.

Ωστόσο, η απόφαση έκρινε πώς ο Danny καταδικάζεται για δύο βιασμούς με φυλάκιση 30 ετών ως ισόβια.

Το ζευγάρι σε νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν τονίζοντας πώς είναι με τα θύματα.

Μάλιστα, προς υπεράσπισή τους ανέφεραν πώς τοποθετήθηκαν για τον άνθρωπο που γνώριζαν εδώ και 20 χρόνια.

«Η καρδιά μας είναι μαζί με το κάθε θύμα που κακοποιήθηκε σεξουαλικά», κατέληξε η Kunis στο βίντεο.

Ashton Kutcher and Mila Kunis apologize for writing letters in support of Danny Masterson. pic.twitter.com/PDHiQRZ0CH

— Pop Base (@PopBase) September 9, 2023