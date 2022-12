Αρραβωνιάστηκε η Cher; – Χαμός στα social media με το τεράστιο μονόπετρο

Eνα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι έλαβε η Cher από τον φίλο της μουσικό παραγωγό Αλεξάντερ Έντουαρντς γνωστό και ως «AE» ανήμερα των Χριστουγέννων. Στην φωτογραφία με το εντυπωσιακό μονόπετρο που μοιράστηκε η σταρ στο Twitter αναφέρει το όνομα του Αλεξάντερ Έντουαρντς, ενώ στη λεζάντα σημειώνει, «Δεν υπάρχουν λόγια».

Σύμφωνα με το People, η δημοσίευση προκάλεσε ερωτηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το αν είναι ένα απλό δώρο ή δαχτυλίδι αρραβώνων. Έτσι, λίγες ώρες αργότερα η Cher χωρίς να επιβεβαιώνει τις φήμες, αναδημοσίευσε τη φωτογραφία εξηγώντας ότι την πόσταρε: «επειδή το μανικιούρ του είναι τόσο ωραίο», με τους εκατομμύρια θαυμαστές της να συνεχίζουν να τη ρωτούν.

