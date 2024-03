Σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς υποβλήθηκε ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος. Ο 76χρονος θρύλος του σινεμά, πέρασε για τρίτη φορά την πόρτα του χειρουργείου για καρδιολογικά προβλήματα, καθώς όπως είχε παραδεχτεί στο παρελθόν, η συνεχόμενη χρήση στεροειδών λόγω bodybuiliding του προξένησε πολύ σοβαρές βλάβες.

«Έκανα χειρουργική επέμβαση για να γίνω λίγο περισσότερο μηχανή: Έβαλα βηματοδότη…», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αυστριακός σούπερ σταρ.

«Πρέπει να σας πω, ότι και μόνο που το λέω δημόσια αυτό έρχεται σε αντίθεση με την νοοτροπία των πολιτών της Αυστρία;, όπου κανείς δεν μιλά ποτέ για ιατρικά θέματα» πρόσθεσε ο Σβαρτζενέγκερ εξηγώντας ότι ο λόγος για τον οποίο προβαίνει στη γνωστοποίηση της επέμβασης με την τοποθέτηση βηματοδότη είναι γιατί θέλει να δώσει κουράγιο και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

