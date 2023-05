Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Αποκαλύπτει πώς προέκυψε το «I’ ll be back»

Το 1984 ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ καθιερώθηκε στην μεγάλη οθόνη με τον “Εξολοθρευτή” και την ατάκα “I’ll be back” (θα επιστρέψω). Σχεδόν 40 χρόνια μετά ο ηθοποιός αποκαλύπτει πως η ατάκα προέκυψε από ένα λάθος, έπειτα από διαφωνία του με τον Τζέιμς Κάμερον.

Ο Σβαρτσενέγκερ σε συνέντευξή του στο “Hollywood Reporter”, ερωτηθείς για το τι σκέφτεται σήμερα για την ατάκα που τον στιγμάτισε, δήλωσε πως: «Σκέφτομαι πως όλο αυτό προέκυψε από ένα λάθος. Ο Τζέιμς Κάμερον (σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας) κι εγώ διαφωνούσαμε για την ατάκα. Εγώ ήθελα να πω “I will be back” γιατί μου φαινόταν καλύτερο, εκείνος επέμενε στο “I’ ll be back”». Μάλιστα η ένταση γιγαντώθηκε με τον έναν να απαιτεί από τον άλλον, να μην μπλέκεται στην δουλειά του.

Τελικά ο Κάμερον έβαλε τον Σβαρτσενέγκερ να πει την ατάκα 10 φορές με την κάμερα να τραβάει αδιάκοπα, με αποτέλεσμα να βρουν αυτή που ήθελαν και να την βάλουν στην ταινία.

Μιλώντας για την επιτυχία και την διαχρονικότητα της φράσης, ο Σβαρτσενέγκερ ανέφερε χαρακτηριστικά πως: «Βγαίνει η ταινία στους κινηματογράφους. Εγώ είμαι στο Σέντραλ Παρκ κι ένας τύπος έρχεται και μου λέει “πες την ατάκα!”… Πριν από λίγες μέρες έκανα σκι στο Άσπεν και ο θυρωρός του ξενοδοχείου έρχεται και μου ζητάει να πω την ατάκα…».

Παράλληλα ο σταρ του Χόλυγουντ τόνισε πως μπορεί η σειρά ταινιών να συνεχίζει, εκείνος όμως έχει κλείσει τον κύκλο αυτό: «Τελείωσα. Έλαβα το μήνυμα δυνατά και ξεκάθαρα ότι ο κόσμος θέλει να προχωρήσει με ένα διαφορετικό θέμα όταν πρόκειται για τον “Εξολοθρευτή”. Κάποιος πρέπει να σκεφτεί μια υπέροχη ιδέα. Ο “Εξολοθρευτής” ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για την επιτυχία μου, οπότε τον έβλεπα πάντα με μεγάλη αγάπη. Οι τρεις πρώτες ταινίες ήταν υπέροχες».