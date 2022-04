Αποκλειστική συνέντευξη του Πασχάλη στο enikos.gr

Ο Πασχάλης έχει όλα τα στοιχεία αυτού που οι Αμερικάνοι αποκαλούν “Ιcon”. O όρος αυτός σημαίνει ότι πρόκειται για μία προσωπικότητα που συμβολίζει μία εποχή ή και που εκπροσωπεί μία ολόκληρη γενιά.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο καλλιτέχνης αποδέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις του υπογράφοντος, που είχαν σαν στόχο να απευθυνθούν στον μουσικό, στον καλλιτέχνη και όχι να αναπαράγουν τη γνωστή αδιακρισία για την προσωπική και κοινωνική ζωή ή την δημοφιλία του γνωστού τραγουδιστή. Πρόκειται για μία σειρά από μουσικές ή καλλιτεχνικές ερωτήσεις και μόνο.

Αλλά πριν περάσουμε στις ερωταπαντήσεις του Πασχάλη, ας δούμε μερικά βασικά στοιχεία της βιογραφίας του.

Ο Πασχάλης Αρβανιτίδης γεννήθηκε στις 24 Αυγούστου του 1946 στο Δοξάτο του νομού Δράμας. Ο πατέρας του, Γιάννης, ήταν από την Ανατολική Θράκη (Μάλγαρα – Καρατζάχαλι) και η μητέρα του, Βασιλική, Μακεδόνισσα, από τον Άγ. Γεώργιο Γρεβενών. Στα μέσα της δεκαετίας του ’50 η πολύτεκνη οικογένειά του (4 αγόρια και 1 κορίτσι) εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Στα δεκαέξι του χρόνια δημιούργησε το πρώτο του συγκρότημα, τους Drugstoremen, μετά τους Brahms και στα δεκαοκτώ του τους θρυλικούς Olympians, με τους: Άλκη Κακαλιάγκο (πιάνο-hammond), Δημήτρη Λαζαρίδη (ντράμς), Κούλη Καλογιαννίδη ( κιθάρα ) και Βαγγέλη Κουτσοτόλη (σαξόφωνο).



Ο ίδιος ο Πασχάλης ήταν ο τραγουδιστής και ο μπασίστας του γκρουπ. Όταν έγραψε την μουσική και τους στίχους για το τραγούδι “Ο Τρόπος”, αυτό αποτέλεσε ένα ορόσημο στην ιστορία του σύγχρονου ελαφρού τραγουδιού. Ήταν ένα τραγούδι-σταθμός, που σηματοδότησε την εμφάνιση της pop μουσικής, που σάρωνε παγκοσμίως και φυσικό ήταν να εισχωρήσει και να λάβει τη θέση του και στο ελληνικό πεντάγραμμο. Η εμφάνιση των Olympians από τη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου του 1966, στην «Χρυσή Βραδιά» στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας παρουσία 60.000 θεατών, όχι μόνο τους έδωσε το πρώτο βραβείο και την αποθέωση, αλλά τους καθιέρωσε σαν το πρώτο pop συγκρότημα της χώρας, αντίστοιχο των Beatles, που είχαν ήδη ξεπεταχτεί από το Λίβερπουλ.

Έρχεται η θητεία του Πασχάλη στην αεροπορία, μία συμμετοχή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το ’69 με το τραγούδι “Μίλησε λίγο” των Γ. Χατζηνάσιου και Ν. Ελληναίου και η διάλυση των Olympians το ’71. Τον επόμενο χρόνο ξεκινάει η σόλο καριέρα, οι επιτυχίες διαδέχονται η μία μετά την άλλη: “Η συντροφιά μας”, “Jesus Christo”, “Ευχές για σας” (τραγούδι του Ennio Morricone), “Φίλοι και αδελφοί”, “Ουρανέ που περνάς”, “Το τραγούδι μου”, “Πατέρας και γιός”.

Το 1975 έπειτα από πρόσκληση του συνθέτη, παραγωγού και πατέρα της Βίκυ Λέανδρος, Λεό Λεάνδρου, πήγε στην Γερμανία και ηχογράφησε 4 τραγούδια στα γερμανικά. Η επιτυχία άνθησε και εκεί. Αλλά την επόμενη χρονιά επέστρεψε στην Ελλάδα για να παντρευτεί την αγαπημένη του Αλίκη. Λίγο μετά γεννήθηκε η κόρη τους Ζίνα.

Το 1977 ακόμη ένα σημαντικό γεγονός, η συμμετοχή του Πασχάλη στο Φεστιβάλ της Eurovision μαζί με τους Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μπέσσυ Αργυράκη και Μαριάννα Τόλη, με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού “Μάθημα Σολφέζ”. Ακολουθούν και άλλες επιτυχίες: “Πως”, “Αν μια μέρα σε χάσω”, “Τώρα είν’ αργά”, “Κοπακαμπάνα”, “Η τρομπέτα”, “Φύγε σε παρακαλώ”.

Οι συναυλίες σε Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία, Γερμανία, Αγγλία και Κύπρο, όλο και πληθαίνουν. Το ίδιο και οι εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα όπως τα: “Δειλινά”, “Νεράιδα”, “Φαντασία”, “Στορκ” κ.ά. Οι συνεργασίες σχεδόν με… όλους τους μεγάλους: Γιάννη Πουλόπουλο, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Γιώργο Ζαμπέτα, Στράτο Διονυσίου, Τόλη Βοσκόπουλο, Μαρινέλλα, Γιάννη Πάριο, Γιώργο Νταλάρα, Χαρούλα Αλεξίου, Δημήτρη Μητροπάνο, Σταμάτη Κόκκοτα, Βίκυ Μοσχολιού, Αντώνη Καλογιάννη, Μαίρη Λίντα, Χριστιάννα, Θανάση Πολυκανδριώτη, αλλά και με όλους σχεδόν τους μοντέρνους: Κώστα Τουρνά, Στέφανο Κορκολή, Μαντώ, Δάκη, Ευρυδίκη, Σοφία Αρβανίτη, Σοφία Βόσσου, Αλέξια, Θάνο Καλλίρη, Τάκη Αντωνιάδη, καθώς επίσης και με τους Δέσποινα Βανδή, Καίτη Γαρμπή, Ζιγκ Ζαγκ, Νίκο Νομικό και Χριστίνα Μαραγκόζη. Το 1981 έρχεται και ο γιος, ο Γιάννης στη ζωή του καλλιτέχνη και μία μικρή περίοδος προβληματισμού, που σφραγίζεται με μια πολύ πετυχημένη δεκαετία (1986-96) ζωντανών εμφανίσεων στο “On the Rocks” της Βάρκιζας, που άφησαν εποχή! Νέες επιτυχίες έχουν σειρά: “Μπαράκι”, “Παραδώσου λοιπόν”, “Κατερίνα-Κατερινάκι”. To 2001 ένα γκαλά στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, σφραγίζει με πανηγυρικό τρόπο, τα μέχρι τότε 35 χρόνια καριέρας του Πασχάλη. Την επόμενη χρονιά γράφει με τον Στ. Κορκολή την επιτυχία “Είσαι το Ταίρι μου” για την ομώνυμη πετυχημένη τηλεοπτική σειρά. Το 2006 οι Goin’Through μαζί με τους TNS, τον Ταραξία και το Θηρίο, διασκευάζουν την επιτυχία των Olympians “Το Σχολείο”. Το 2008 πραγματοποιείται μία συνεργασία, που για μένα έχει ιδιαίτερη αξία, διότι η μουσική του τραγουδιού είναι του καταπληκτικού Ναπολιτάνου ντράμερ και περκασιονίστα, συνθέτη και τραγουδιστή Tullio De Piscopo. Έγινε πάνω στο τραγούδι του “Andamento Lento”, ενώ ο ίδιος συμμετέχει στην παραγωγή παίζοντας κρουστά, η οποία ήταν του Νίκου Παπαθανασίου, αδελφού του Βαγγέλη. Ο Πασχάλης πήγε στο Μιλάνο για να τραγουδήσει ή μάλλον… για να ραπάρει στα ελληνικά, με τίτλο “Πειρατής ή Θεός”. Το 2020 κυκλοφορεί ίσως ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Πασχάλη. Σε άλλο, σύγχρονο, ώριμο, διαφορετικό ύφος. Πρόκειται για το τραγούδι “‘Η Εσύ ή Εγώ”, σε μουσική, ενορχήστρωση και παραγωγή της κόρης του Ζηνοβίας Αρβανιτίδη και στίχους δικούς του. Ας περάσουμε όμως στις απαντήσεις που έδωσε ο Πασχάλης σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του Ιωσήφ Αβράμογλου, αποκλειστικά για τους αναγνώστες του enikos.gr.

– Ποιο ήταν το περιστατικό, το γεγονός ή το τραγούδι ή ο καλλιτέχνης που σε έκανε να αγαπήσεις τη μουσική;

Πασχάλης: Το μικρό μου ραδιοφωνάκι, με το οποίο ξενυχτούσα ακούγοντας από τον σταθμό Radio Luxembourg, όλη τη νέα τότε αγγλοσαξονική μουσική σκηνή της δεκαετίας του ’60.

– Σε ποια ηλικία και με ποια αφορμή ονειρεύτηκες για πρώτη φορά ότι θα ήθελες να γίνεις τραγουδιστής;

Πασχάλης: Ποτέ δεν ονειρεύτηκα να γίνω τραγουδιστής. Κάποια στιγμή γύρω στα 25 μου, είπα στον εαυτό μου, αφού ο Θεός σου έδωσε αυτό το χάρισμα, πάρ’ το απόφαση και αφιερώσου σ’ αυτό. Η αφορμή ήταν όταν το 1972 απέτυχα σαν εργοστασιάρχης πλαστικών και αποφάσισα να επιστρέψω στο τραγούδι.

– Ποιοι ήταν οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια της εφηβείας;

Πασχάλης: Οι Beatles, οι David Clark Five, οι Animals, o Trini Lopez, ο Little Stevie Wonder, ο John Denver, οι Crosby Stills Nash and Young κ.ά.

Α… και στις αρχές ο Cliff Richard and the Shadows.

– Ποιοι ήταν οι καλλιτέχνες που σε επηρέασαν στην εξέλιξη της καριέρας σου;

Πασχάλης: Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τα μιούζικαλ επηρέασαν πάρα πολύ την ζωή μου. Το “West Side Story” ήταν καταλυτικό στην εφηβεία μου. Η μουσική του Leonard Bernstein με έβαλε σε άλλους μουσικούς κόσμους και δρόμους. Μεγάλες ορχήστρες, διαφορετικοί ρυθμοί… και μετά το “Jesus Christ Superstar”, TΟ μιούζικαλ! Αλλά και αρκετά ακόμα που επηρέασαν θετικά την καλλιτεχνική μου πορεία και εξέλιξη. Το Woodstock! Άλλος τρόπος ζωής και νέος ορίζοντας για όλους μας. (“Το κορίτσι του Μάη”, “Jesus Christo” κ.λπ.). Παράλληλα να πω ότι η ιταλική μουσική σκηνή με τις υπέροχες καντσονέτες της, δεν με άφησε ανεπηρέαστο. Εδώ πρέπει να αναφέρω και κάτι που ήταν για μένα εντυπωσιακό. Άρχισα να ”ζηλεύω” τους στίχους του ”Νέου Κύματος”. Μου άρεσαν οι περιγραφικές ιστορίες, οι μπαλάντες και ο παραστατικός στίχος. Έγιναν ”μπούσουλας” στην στιχουργική μου εξέλιξη.

– Ποια είναι τα 3 τραγούδια που θα έπαιρνες μαζί σου σε ένα ερημικό νησί για να ακούς μέχρι να πεθάνεις;

Πασχάλης: Το “House of the Rising Sun” των Animals, το άλμπουμ ”Ο Δρόμος” των Μ. Πλέσσα – Λ. Παπαδόπουλου και το ”Abbey Road” των Beatles.

– Ποιο είναι το μουσικό όργανο που σε μαγεύει περισσότερο;

Πασχάλης: Το όργανο Hammond και το πιάνο.

– Πιστεύεις ότι στην επιτυχία-δημοφιλία ενός τραγουδιού παίζει μεγαλύτερο ρόλο η μουσική ή ο στίχος και γιατί;

Πασχάλης: Πιστεύω ότι ο στίχος επηρεάζει άμεσα τον ακροατή και ”στιγματίζει” θετικά την επιτυχία. Δίνει έτοιμη την αναφορά στον λόγο της δημοφιλίας του τραγουδιού. Η μουσική απελευθερώνει την φαντασία και ερεθίζει τα συναισθήματα του ανθρώπου με ιδιαίτερο τρόπο. Για μένα και τα δύο είναι πρωταγωνιστές.

– Για ποιες επιτυχίες σου είσαι περισσότερο υπερήφανος ή θεωρείς ότι πραγματικά αξίζανε της ανταπόκρισης του κόσμου;

Πασχάλης: Ο “Τρόπος” είναι το ”πρωτότυπο” ηχητικά και εκτελεστικά, ελληνικό ΠΟΠ τραγούδι που καθιέρωσε ένα ΝΕΟ είδος μουσικής στην χώρα μας. Μέχρι σήμερα ακούγεται με ενδιαφέρον η άποψή του και η πρότασή του. Είμαι υπερήφανος που είναι δικό μου. Υπερήφανος είμαι και για πολλούς ωραίους στίχους που έγραψα και έγιναν μεγάλες επιτυχίες.

– Ποιο ή ποια τραγούδια από τη δισκογραφία σου θα ήθελες ο κόσμος να είχε προσέξει περισσότερο;

Πασχάλης: Ένα CD L.P. μου με τίτλο ”Diamonds” που κυκλοφόρησε το 1999 από την MBI και περιελάμβανε 12 μεγάλες παγκόσμιες επιτυχίες διασκευασμένες με ελληνικούς στίχους και πειραγμένους ρυθμούς. Τραγούδια όπως τα “Besame Mucho”, “Historia de un Amor”, “Quizas, Quizas, Quizas”, “Granada” κλπ. Δεν έτυχαν της προσοχής του κόσμου που εγώ θα περίμενα.

– Ποιο ή ποια τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, Ελλήνων ή ξένων, θα ήθελες να σου είχαν δοθεί να τραγουδήσεις πρώτος;

Πασχάλης: Πάντα θα ήθελα να είχα τραγουδήσει από ελληνικά το ”Μια Βραδιά Στο Λούκι” των Αδελφών Κατσιμίχα και το ”Ένας Τούρκος Στο Παρίσι” των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – Ισαάκ Σούση. Από ξένα τα ”Bridge Over Troubled Water” των Simon & Garfungel και το ”Imagine” του John Lennon.

– Οι έννοιες “παραγωγός”, “μάνατζερ” και “ατζέντης” με την σημασία που έχουν διεθνώς σου έλειψαν στην καριέρα σου ή θεωρείς ότι και εμείς στην Ελλάδα τις διαθέτουμε σε ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να βοηθούν την πορεία ενός καλλιτέχνη;

Πασχάλης: Ο παραγωγός δεν μου έλειψε γιατί για πολλά χρόνια είχα τον εξαιρετικό Φίλιππο Παπαθεοδώρου και για λίγο στο εξωτερικό τον Leo Leandros. Όσο για ”μάνατζερ” και ”ατζέντη”, πιστεύω ότι ένα τέτοιο άτομο θα πρέπει να είναι πολύ έξυπνο και καταρτισμένο και να πληρώνεται αδρά. Δυστυχώς η ελληνική αγορά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να το συντηρήσει. Προσωπικά είμαι καμένος από ”μάνατζερ και ατζέντηδες”, είναι για να χαλάνε τις δουλειές.

– Γενικώς, πιστεύεις ότι οι δισκογραφικές εταιρείες συνέβαλαν στην καριέρα σου ικανοποιητικά ή στάθηκαν αδιάφορες και άδικες;

Πασχάλης: Πάντα έλεγα ότι ”οι εταιρείες κάνουν την δουλειά τους και εμείς την δική μας”. Όταν συνεργαζόμαστε όλα είναι καλά. Όταν τους έχεις ανάγκη για να ξεπεράσεις μία δύσκολη καμπή στην καριέρα σου, πάντα απουσιάζουν. Ποτέ δεν θα ξεχάσω μια φράση ενός σημαντικού στελέχους της εταιρίας μου που μου είπε: ”Όσο το λεμόνι έχει ζουμί το στίβουμε, όταν τελειώσει, πετάμε την λεμονόκουπα…!”.

– Παρακαλώ να μου δώσεις 3-5 μουσικά είδη από τα κάτωθι, που έχουν επηρεάσει περισσότερο το έργο σου: acid jazz, blues, country, easy listening, folk, funk, hard rock, heavy metal, hip hop, jazz, latin, pop, r&b, rap, reggae, rock, rock & roll, soul, swing.

Πασχάλης: Pop, country, folk, latin, reggae, rock, rock & roll, blues.

– Ποια θεωρείς ότι ήταν τα καλύτερα χρόνια στην ιστορία της παγκόσμιας ελαφράς μουσικής;

Πασχάλης: Τα ’50ς, ’60ς, ’70ς. Όμως μακράν τα ’60ς.

– Θεωρείς ότι είναι κάπως υποτιμητικό για έναν καλλιτέχνη να διασκευάζει τραγούδια που έχουν πει άλλοι καλλιτέχνες ή το θεωρείς μία πρόκληση, που ευχάριστα έκανες στο παρελθόν ή θα έκανες χωρίς ενδοιασμούς στο μέλλον;

Πασχάλης: Θεωρώ ότι το να διασκευάζεις ένα τραγούδι κάνοντας μία νέα πρόταση, είναι μια πρόκληση και μία νέα καλλιτεχνική δημιουργία. Η επιτυχημένη μεταγλώττιση, πολλές φορές μου έδωσε μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε πολλοί συνάδελφοί μου κάνουν το ίδιο. Άλλοτε επιτυχημένα και άλλοτε όχι.

– Ποια είναι η τελευταία σου δισκογραφική δουλειά και τι θα ήθελες να προσέξει περισσότερο ο κόσμος πάνω σε αυτήν;

Πασχάλης: Η νέα μου δισκογραφική δουλειά είναι το ”Ή Εσύ Ή Εγώ”, στίχοι Πασχάλης Αρβανιτίδης, μουσική: Ζηνοβία Αρβανιτίδη και πιστεύω ότι είναι αυτό που θα ήθελα σ’ αυτή την φάση της καριέρας μου. Είναι τραγούδι που μέρα με τη μέρα κερδίζει ακροατές. Θα ήθελα ο κόσμος να προσέξει την μουσική, τον στίχο, την ενορχήστρωση και φυσικά την ερμηνεία!

– Πότε θα έχουμε νέα δισκογραφική δουλειά από εσένα και τι περίπου να περιμένουμε;

Πασχάλης: Νέα δουλειά; Όταν έρθει η… έμπνευση.

– Να αναμένουμε από σένα κάποιες ζωντανές εμφανίσεις στο άμεσο μέλλον και που περίπου?

Πασχάλης: Έχω συνεχώς εμφανίσεις.Ένα party που συνεχίζεται και δεν τελειώνει ποτέ! ”The Party Goes On”. Ακολουθήστε με στο FaceBook Πασχάλης Αρβανιτίδης official, για να ενημερώνεστε σχετικά με την καλλιτεχνική μου δράση.

– Τι θα ήθελες να προσθέσεις σε αυτή τη συνέντευξη των ερωταπαντήσεων?

Πασχάλης: Θέλω να συστήσω ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ για όλα αυτά που συμβαίνουν.

