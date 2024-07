Αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια

Το γλυκό κοριτσάκι της φωτογραφίας που ποζάρει χαμογελαστό δίπλα στην μητέρα και στον αδελφό του, είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Μάλιστα στο παρελθόν συμμετείχε και σε ριάλιτι.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στην φωτογραφία απεικονίζεται η Αγγελική Ηλιάδη στην παιδική της ηλικία!

Ποια είναι η Αγγελική Ηλιάδη

Η Αγγελική Ηλιάδη γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1977 στην Αθήνα, όπου και μεγάλωσε. Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Κώστα, ενώ γιαγιά της, από την πλευρά του πατέρα της, είναι η θρυλική τραγουδίστρια Καίτη Γκρέυ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πατέρας της Αγγελικής Ηλιάδη έφυγε από την ζωή το Νοέμβριο του 2021.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου, η Αγγελική Ηλιάδη είχε εξομολογηθεί για την γιαγιά της Καίτη Γκρέυ: «Δυστυχώς ότι γνωρίζεται. Η υγεία της είναι σε μια δεδομένη φάση. Δεν με αναγνωρίζει όταν τη βλέπω. Είναι δύσκολο όταν ένας άνθρωπος μας φτάνει σε αυτό το σημείο

Έχει ορισμένες αναλαμπές και τα λοιπά αλλά όσοι γνωρίζουν από αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βλέπεις τον άνθρωπο σου να είναι έτσι. Δυστυχώς είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνουμε, με το ότι κάποιοι άνθρωποι καταλήγουν έτσι. Είναι λυπηρό».

«Από την άλλη θα πω το εξής. Επειδή ο μπαμπάκας μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ πριν φύγει από τη ζωή, κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πολύ πριν φύγουν από την ζωή και εγώ δεν το αντέχω αυτό. Καλύτερα να έρθει κάτι ξαφνικά, όπως η άνοια που ναι μεν δεν θυμάται αλλά είναι υγιέστατη η γυναίκα αυτή. Προσωπικά δεν θέλω στο τέλος κανένας άνθρωπος να ταλαιπωρείται, αυτό είναι που με πονάει», είχε συνεχίσει.

Πορεία στην μουσική

Κατά την διάρκεια της καριέρας της η Αγγελική Ηλιάδη έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου και έχει κυκλοφορήσει τραγούδια, τα οποία μέσα στα χρόνια έχουν γίνει μεγάλες επιτυχίες.

Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους: Άγγελο Διονυσίου, Βασίλη Καρρά, Στέλιο Διονυσίου, Νότη Σφακιανάκη και Πίτσα Παπαδοπούλου.

Δείγμα της δουλειάς της στο τραγούδι, είναι τα κομμάτια: «Τη μοναξιά φοβάμαι», «Τώρα τι θες;», «Εγώ μιλάω με την καρδιά μου» και «Τα παράπονα μου».

Επίσης η Αγγελική Ηλιάδη έχει συμμετάσχει και σε αρκετά ριάλιτι στην ελληνική τηλεόραση. Συγκεκριμένα, έχει λάβει μέρος στα ριάλιτι: «Dancing with the Stars Greece», «Η Φάρμα» και «I’m a celebrity… Get me out of here».

Οι δύο γιοι

Η Αγγελική Ηλιάδη είναι μητέρα δύο αγοριών. Συγκεκριμένα το 2005 ήρθε στην ζωή ο γιος της Μπάμπης, τον οποίο απέκτησε με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη, ενώ το 2014 γεννήθηκε ο γιος της Βασίλης, πατέρας του οποίου είναι ο ποδοσφαιριστής Σάββας Γκέντσογλου.

Μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, είχε πει για τους γιους της: «Στο σπίτι μου είμαι όπως κάθε Ελληνίδα μάνα, με τις φωνές, με το άγχος. Είμαι μια μάνα που βγάζω νύχια και προστατεύω τα παιδιά μου από τις εκπομπές και τα κανάλια. Σπάνια λέω όχι στα παιδιά μου και με δυσκολία. Τους έχω μεγάλη αδυναμία, τους έχω καλομάθει, αλλά δεν πειράζει».